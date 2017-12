Britney Spears rămîne sub tutela tatălui

Un judecător din Los Angeles a decis ca Britney Spears să rămînă pînă la sfîrşitul anului sub curatela tatălui ei, Jamie Spears, acesta păstrînd şi calitatea de administrator al averii fiicei sale. Judecătoarea Reva Goets a plasat-o pe cîntăreaţă sub curatela tatălui ei pe data de 1 februarie, după ce artista de 26 de ani a fost internată de două ori într-o secţie de psihiatrie a unui spital din Los Angeles. Acest tip de procedură are loc atunci cînd un tribunal stabileşte că un individ major nu este capabil să se îngrijească singur. Măsura a fost prelungită în martie, pînă pe 31 iulie şi va rămîne în vigoare pînă pe 31 decembrie, a indicat judecătoarea Goets, precizînd că Britney Spears nu este pe deplin mulţumită de decizia tribunalului. Cîntăreaţa s-a confruntat în ultimul an cu foarte multe probleme judiciare, sentimentale şi emoţionale, însă, în prezent, pare să îşi fi revenit, ducînd o viaţă discretă şi lucrînd la noul ei material discografic.