Britney Spears s-ar fi măritat în secret cu Adnan Ghalib

O publicaţie americană susţine că Britney Spears s-a măritat în secret, în Mexic, pe data de 9 ianuarie, cu iubitul său, fotograful Adnan Ghalib, dar că această căsătorie nu este valabilă, pentru că paparazzo este încă însurat cu o altă femeie. Publicaţia “Star” a citat o sursă apropiată cuplului: “În timp ce erau în Mexic, s-au căsătorit”. Aceeaşi sursă a mai spus: “Cînd Britney a acuzat-o recent pe mama sa că s-a culcat cu soţul ei, nu se refera la Kevin Federline, ci la Adnan”. Dacă ştirea este adevărată, înseamnă că Britney Spears s-a căsătorit doar la cîteva zile după ce, la începutul lunii ianuarie, aceasta a fost transportată la spital cu o ambulanţă, pentru o evaluare psihiatrică, în urma unei dispute legate de custodia copiilor rezolvate cu ajutorul poliţiei. Britney Spears a petrecut atunci o zi şi jumătate în spital. Această căsătorie nu ar fi legală, pentru că Adnan ar fi încă însurat cu AzLynn Berry. După ce şi-a dat seama de acest lucru, Britney mai întîi l-a părăsit pe Adnan şi apoi i-a dat acestuia suma de 250.000 de dolari pentru a grăbi procedurile de divorţ.

Toate aceste scandaluri au avut loc pe fondul bătăliei judiciare pentru stabilirea custodiei celor doi copii pe care cântăreaţa îi are cu fostul său soţ, Kevin Federline. În prezent, acesta deţine tutela copiilor, Sean Preston, de doi ani, şi Jayden James, de un an, iar Britney Spears nu are nici măcar dreptul să îşi viziteze copiii. Deşi pare improbabil, Jason Alexander, prieten din copilărie şi primul soţ al vedetei susţine că Britney Spears a încetat lupta pentru redobîndirea copiilor săi. Cel care a fost căsătorit preţ de 55 de ore cu fosta prinţesă a muzicii Pop, şi-a spus public părerea despre războiul custodiei. Jason Alexander a declarat pentru revista „In Touch” că Britney s-a împăcat cu ideea că nu este o mamă model şi nu îşi mai vrea cei doi fii. „Vrea să îi vadă, dar nu îşi doreşte să fie o mamă full-time. A spus că nu contează dacă va putea să stea cu ei tot timpul, oricum va putea să facă alţi copii mai tîrziu. Îi este dor de copiii ei, dar nu cred că ar trebui să primească custodia deplină asupra lor. Ea trebuie să se concentreze asupra ei acum”.