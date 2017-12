Britney Spears se vrea mireasă Barbie

Se pregăteşte pentru cea de-a treia nuntă, dar de data aceasta, cântăreaţa americană Britney Spears vrea să aibă parte de o ceremonie magică, în care să se simtă ca o adevărată prinţesă şi totul să fie perfect. ”Britney vrea cu adevărat să uimească de această dată! Şi-a amintit că mariajul lui Barbie ar fi genul de ceremonie feerică şi magică pe care avea obiceiul să şi-o imagineze cu păpuşile ei”, a declarat o sursă din anturajul său. Logodnicul ei, Jason Trawick, nu are nimic de obiectat, mai ales că celebra sa iubită va achita toate facturile. ”O susţine în toate planurile. Britney este extrem de emoţionată”, a mai declarat sursa. Cu toate acestea, alte zvonuri susţin că interpreta vrea o petrecere departe de fastul hollywoodian şi îi doreşte alături doar pe cei dragi. Rămâne de văzut pentru ce va opta, în cele din urmă, Britney Spears!

La rândul său, Madonna, trecută prin două mariaje eşuate, nu îşi ascunde dorinţa de a se recăsători. Cântăreaţa, în vârstă de 53 de ani, care se întâlneşte cu dansatorul francez Brahim Zaibat de mai bine de un an, a recunoscut că nu exclude posibilitatea unui al treilea mariaj. ”Aş putea să fac asta, desigur. Cred că mă pricep la caractere, dar am făcut câteva greşeli. Romanticele ca mine vor să fie cucerite de un cavaler în armură strălucitoare. Din păcate, am fost crescute cu aceste poveşti. Chiar dacă suntem sofisticate, educate, inteligente, persoane implicate, ne place să ne gândim că bărbatul potrivit ne va cuceri şi ne va duce la apus şi că vom trăi împreună până la adânci bătrâneţi. Dar suntem dezamăgite. Dacă ai jumătate de creier, ştii că asta nu există”, a declarat Madonna. Până însă la o nouă nuntă, cântăreaţa americană a anunţat că următorul său album de studio, care se intitulează ”M.D.N.A.”, o abreviere a numelui ei de scenă, va fi lansat în luna martie.