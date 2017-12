Britney Spears, subiect de expoziţie la Hollywood

Peste 50 de picturi, sculpturi şi alte tipuri de opere de artă care o reprezintă pe Britney Spears sînt expuse, de vineri, într-o galerie de la Hollywood. Fenton Bailey şi Randy Barbatos, realizatorii documentarului “The Eyes of Tammy Faye”, despre fostul evanghelist de la televiziune Tammy Faye Bakker Messner, dar şi ai altor filme care vorbesc despre celebritate, au adunat lucrările de artă în expoziţia “Just Britney”, deschisă la galeria lor World of Wonder. “Ne-am adresat unor artişti şi am descoperit că Britney este un personaj care a determinat o polarizare”, a spus Steven Corfe, co-curator al expoziţiei, alături de Thairin Smothers. “Oamenii o adorau şi vroiau să o reprezinte în anii de prinţesă pop. Sau credeau că este o mamă iresponsabilă ori vroiau să se axeze pe latura legată de droguri”, a adăugat Corfe. “Expoziţia reflectă tot acest spectru”. Exponatele merg de la un portret al cîntăreţei în vîrstă de 25 de ani, “Gum Blond XLVIII” de Jason Kronenwald, făcut din gumă de mestecat folosită, pînă la lucrarea de 1,8 pe 3 metri “Snake Charmer” de Jamie Boling, ce se bazează pe o fotografie realizată de un paparazzi care o arată pe Britney cum iese dintr-o maşină, cu fusta ridicată şi fără să poarte chiloţi.

Britney Spears a devenit celebră pe vremea cînd era copil la Disney Channel şi ca membră a New Mickey Mouse Club. Ca adolescentă, a lansat piese ce au ajuns pe primele locuri în topuri, ca “Baby One More Time” şi “Oops!...I Did It Again”. În calitate de tînăr adult, însă, Britney Spears a trecut prin două căsnicii eşuate şi se află în prezent într-o bătălie legală pentru custodia celor doi copii pe care îi are cu fostul soţ Kevin Federline. Ea a consumat droguri şi alcool, şi-a concediat angajaţii, s-a ras în cap şi s-a dezbrăcat pentru o baie în ocean în faţa fotografilor. Cea mai recentă apariţie publică a sa, la premiile MTV, i-a adus critici dure. “Ea personifică obsesia noastră faţă de cultul celebrităţilor, o obsesie care nu va muri indiferent cît de mult deraiază”, a spus Corfe. “Ne place să ridicăm oamenii pe un piedestal dar ne place şi mai mult să-i dăm jos”. Expoziţia “Just Britney” va fi deschisă pînă la mijlocul acestei luni la galeria World of Wonder de la Hollywood.