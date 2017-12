Broadway intră în era digitală

Noile musical-uri montate pe Broadway vor avea parte de promovare multimedia de milioane de dolari şi de prezentări video realizate pe computer şi postate apoi pe Youtube. Un exemplu al intrării în era digitală este montajul de promovare a spectacolului ”Sondheim on Sondheim”, lansat deja pe cel mai cunoscut portal de conţinut video din lume, în care apare cântând, printre alţii, şi Barbra Streisand. ”Promovarea în acest mod impune crearea de clipuri din ce în ce mai sofisticate”, a explicat Peter Flaherty, autorul montajului pentru ”Sondheim on Sondheim”. Unele montaje de promovare alternează momentele muzicale cu fragmente din interviuri inedite cu protagoniştii şi realizatorii spectacolului, pentru a apropia şi mai mult publicul, şi prin intermediul internetului, de lumea de pe Broadway. Investiţiile impresionante în această direcţie sunt susţinute de încasările din vânzarea de bilete. În ciuda crizei ce afectează pe tot globul şi lumea culturală, teatrele din New York au obţinut 1,02 miliarde de dolari în sezonul 2009-2010, faţă de doar un miliard în cel anterior.