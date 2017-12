Broccoli, o mină de aur

Broccoli este o adevărată mină de aur în ceea ce priveşte vitamina C, vitamină care ne întăreşte sistemul imunitar, mai ales iarna, când suntem predispuşi la îmbolnăvirile de sezon. El este astfel la mare concurenţă cu citricele. Specialiştii spun că o jumătate de cană are aproape 80% din doza zilnică administrată. Ca un sfat, încearcă să-l combini cu usturoi şi ardei iute măcinat, pentru un gust mai puternic, savoarea sa naturală fiind destul de fadă. Portocalele sunt şi ele o sursă excelentă de vitamina C, care, pe lângă faptul că te ajută să nu te îmbolnăveşti, ajută şi la arderea mai rapidă a grăsimilor, fapt ce te va face să îţi păstrezi silueta mai uşor. Va favoriza şi producţia de colagen, ceea ce înseamnă că pielea îşi va menţine tinereţea pentru mai mult timp.