Bronz european pentru handbalistele tricolore

Naţionala de handbal feminin a României a reuşit să câştige prima medalie din istorie la un Campionat European, după ce, duminică, în finala mică a competiţiei, a învins, scor 16-15 (9-7), reprezentativa ţării gazdă, Danemarca. Sâmbătă, în prima semifinală a CE, România pierduse întâlnirea cu Suedia, scor 23-25 (13-14), la capătul unuia dintre cele mai slabe jocuri din acest sezon. Cu o apărare visătoare în multe rânduri şi cu un atac care s-a bazat mult prea mult pe sclipirile lui Neagu, România a trebuit să se recunoască învinsă de o formaţie nu mai valoroasă, dar mai bine organizată şi care a ştiut să speculeze fiecare greşeală a echipei noastre. În meciul cu Suedia, pentru România au marcat Neagu 7g, Stanca 6g, Nechita şi Brădeanu - câte 3g, Ardean-Elisei 2g, Manea şi Fiera - câte 1g.

Duminică, în meciul pentru medaliile de bronz şi care aducea câştigătoarei şi ultimul bilet pentru Campionatul Mondial, handbalistele tricolore au găsit puterea de a trece peste dezamăgirea meciului cu Suedia şi au făcut o partidă mult mai bună cu Danemarca. Apărarea a funcţionat aproape perfect, iar Talida Tolnai a fost din nou incredibilă în poartă, putând candida fără probleme la titlul de cel mai bun portar al turneului. România a condus în permanenţă ostilităţile, chiar dacă diferenţa de pe tabelă a fost doar de două goluri. De altfel, România a reuşit să-şi mărească avantajul, scor 16-13, chiar în ultimele cinci minute, atunci când era nevoie de o mai mare încredere în propriile forţe, atunci când presiunea exercitată de cei peste 12.000 de spectatori putea să-şi spună cuvântul. Un succes absolut meritat al României, care reuşeşte să îşi treacă în palmares a doua medalie la un turneu final în ultimul deceniu, după argintul de la CM din 2005. „Mulţumesc lui Dumnezeu. Ne-a dat putere. A fost un meci foarte greu, în care s-a văzut că am luptat toate, cot la cot. Am simţit cu adevărat că fetele şi-au dorit să lupte şi să câştigăm împreună“, a declarat Talida Tolnai. „A fost totul extraordinar. Ieri (n.r - sâmbătă) am fost supărate, dar azi (n.r. - duminică) a fost un meci încrâncenat. Am vorbit toate fetele să ne luăm revanşa în faţa Danemarcei. A fost obositor pentru ambele echipe, dar ne-am luptat din suflet şi cred că bucuria este mai mare decât dacă ne calificam în finala mare“, a spus şi Cristina Neagu. Pentru România au înscris: Neagu 6g, Nechita 4g, Stanca şi Ardean-Elisei - câte 2g, Geiger şi Fiera - câte 1g.

NEAGU, CEL MAI BUN INTER STÂNGA. Federaţia Europeană de Handbal (EHF) a anunţat, ieri, că interul stânga al Naţionalei României, Cristina Neagu, a fost declarată cea mai bună jucătoare a CE pe acest post. Iată care au fost în opinia specialiştilor cele mai bune jucătoare la acest turneu final: Haraldsen (Norvegia - portar), Augustesen (Danemarca - extremă stânga), Neagu (inter stânga), Hammerseng (Norvegia - centru), Loke (Norvegia - pivot), Pena (Spania - inter dreapta), Kviesgaard (Norvegia - extremă dreapta). Wiberg (Suedia) a fost declarată cea mai bună apărătoare, iar Torstenson (Suedia) a primit titlul de cea mai valoroasă jucătoare. Titul de golgeter al turneului a fost câştigat de Cristina Neagu, autoare a 53 de goluri, urmată în acest clasament de Torstenson şi Popovic.

NORVEGIA, CAMPIOANĂ EUROPEANĂ. Principala favorită la câştigarea titlului, Norvegia, şi-a confirmat statutul, păstrându-şi titlul obţinut în 2008. În finală, Norvegia şi-a luat revanşa în faţa Suediei pentru înfrângerea din grupe şi a câştigat cu 25-20 (10-11). Titlul european îi aduce Norvegiei şi calificarea la Jocurile Olimpice din 2012. În meciul pentru locurile 5-6, Franţa a învins Muntenegru, scor 23-19 (12-5).