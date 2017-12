Bronzarea artificială şi riscurile ei

Tot mai mulţi medici susţin că cine apelează la bronzarea artificială, în mod regulat, şi fără niciun fel de protecţie, riscă să se aleagă cu cancer de piele, afecţiune ce omoară în fiecare an aprox. 800 de persoane, potrivit unui nou studiu publicat în British Medical Journal. Datele statistice arată că în UE, din cele 64.000 de cazuri de melanom cutanat (cancer de piele) apărute în fiecare an, aproximativ 5,5% sunt legate de folosirea cabinetelor cu raze ultraviolete. Riscul de melanom pentru cei care au folosit cel puţin o dată aparatele de bronzat care emit raze ultraviolete, creşte cu 20%, spun specialiştii. De asemenea, riscul de cancer de piele este dublu, atunci când aceste aparate sunt folosite de persoane mai tinere de 35 de ani. Şi datele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii scot la iveală faptul că, în ultimii 40 de ani, cifra îmbolnăvirilor a crescut de la 3% la 7%, pe an.