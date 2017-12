Broscuţele şi CSS CFR 2 Crângaşi, câştigătoarele CN de volei pe plajă pentru junioare şi juniori

Deschis în urmă cu trei săptămâni, sezonul de volei pe plajă din staţiunea Mamaia s-a încheiat, sâmbătă, odată cu stabilirea câştigătorilor din cadrul ultimei competiţii desfăşurate pe litoral, Campionatul Naţional pentru junioare şi juniori. Aşa cum era de aşteptat, ultimul act al întrecerii a adus faţa în faţă cele mai bune echipe ale turneului şi favoritele principale la câştigarea trofeului pus la bătaie în actuala ediţie. Constanţa a fost şi ea prezentă în fazele superioare, cu trei echipe, dar numai una a urcat pe podium. La junioare, CSS 1 Team 92 (Nicoleta Oprişan / Marina Cojocaru) a înregistrat un parcurs perfect până în marea finală. Principalele favorite ale întrecerii s-au mulţumit însă doar cu medaliile de argint, după ce au cedat, dramatic, finala disputată cu Broscuţele (Ana-Maria Armeanu / Denisa Pujky). Câştigătoarea partidei s-a decis în trei seturi, în care au fost prezente toate “ingredientele” unui meci spectaculos. „Ne aşteptam la un meci dificil. Vroiam să câştigăm aurul şi suntem dezamăgite. S-a jucat de la egal la egal şi oricare dintre noi ar fi putut fi campioană. Nu am fost atente în unele momente şi aici s-a făcut diferenţa. La anul sperăm să câştigăm titlul”, a declarat constănţeanca Marina Cojocaru. „Era ultimul an al meu la junioare şi îmi doream foarte mult medalia de aur. Am făcut un meci foarte bun şi suntem fericite pentru această reuşită”, a spus “broscuţa” Ana-Maria Armeanu. „A fost foarte greu, dar cu ajutorul antrenorului nostru, Daniel Jitaru, am reuşit. Mă aşteptam la un meci greu pentru că ne-am întâlnit cu ele şi în finala mică de anul trecut. Atunci au câştigat ele. Mai am patru ani de juniorat şi sper ca acesta să nu fie ultimul titlu pe care îl câştig”, a spus şi Denisa Pujky, care în ediţia precedentă a concurat alături de Evelina Brebeanu, cele două clasându-se pe poziţia a patra, după ce au cedat, tot în trei seturi, în faţa constănţencelor de la Team 92. A doua echipă constănţeană prezentă printre primele patru echipe ale turneului, CSS 1 Comedia (Florentina Ivanciu / Alecsandra Lepădatu) a rămas în afara podiumului, fiind învinsă, în finala mică, de CSS Lugoj (Cătălina Busuioc / Evelina Brebeanu).

În întrecerea juniorilor, singura echipă constănţeană calificată printre primele patru, CSS 1 Constanţa (Antonio Anghel / Mustafa Alsibaei) nu a urcat pe podium, cedând atât disputa din semifinale, cu CSS CFR 2 Crângaşi Bucureşti (Adrian Petrache / Gabriel Vâlceanu), cât şi pe cea din finala mică, cu CSS CFR 1 Ciurel Bucureşti (Mihai Dumitru / Cătălin Miron). Campionii actualei ediţii au devenit componenţii echipei CSS CFR 2 Crângaşi, care au trecut, în finala mare, de ProVolei Arad (Victor Duma / Mihai Toma). „Am avut noroc că adversarii noştri au avut un meci greu în semifinale şi nu au mai avut aceaşi forţă. Suntem foarte bucuroşi că am obţinut acest trofeu”, a declarat Adrian Petrache. Medaliile de bronz au fost obţinute de CSS CFR 1 Ciurel. Pertidele turneului au fost arbitrate de Mihaela Miloş, Lucian Vlad, Aurel Liuţă, Paul Culda, Adrian Bărdăşan, Daniel Mihăilă şi Mircea Belu.

Rezultate

Junioare - semifinale: CSS 1 Team 92 - CSS Lugoj 2:0 (21:10, 21:4) şi Broscuţele - CSS 1 Comedia 2:0 (21:18, 21:14)

Finala mică: CSS Lugoj - CSS 1 Comedia 2:0 (21:13, 21:17)

Finala mare: CSS 1 Team 92 - Broscuţele 1:2 (21:18, 18:21, 16:18)

Juniori - semifinale: CSS CFR 1 Ciurel Bucureşti - ProVolei Arad 1:2 (26:24, 19:21, 13:15) şi CSS CFR 2 Crângaşi Bucureşti - CSS 1 Constanţa 2:0 (21:13, 21:17)

Finală mică: CSS CFR 1 Ciurel - CSS 1 Constanţa 2:0 (21:13, 21:15)

Finala mare: CSS CFR 2 Crângaşi - ProVolei Arad 2:0 (21:16, 21:13)