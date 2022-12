Bruce Dickinson - The Music of Jon Lord si a Deep Purple la Sala Palatului

Solistul Iron Maiden, Bruce Dickinson, revine in Romania pentru a canta alaturi de o orchestra simfonica pentru a prezenta muzica Deep Purple fanilor din Romania.

BRUCE DICKINSON(solistul Iron Maiden) - voce, Tanya O'Callaghan - bass, John O'Hara (Jethro Tull) - clape/hammond, Kaitner Z Doka (Jon Lord, Ian Paice...) - chitara, Bernhard Welz (Jon Lord, Don Airey...) - tobe,alaturi de Paul Mann (Deep Purple, Jon Lord...) - dirijor plus o orchestra simfonica completa, Bucharest Film Orchestra (de 80 de persoane), va ofera muzica lui Jon Lord si a Deep Purple pe 15 martie 2023 la Sala Palatului din Bucuresti!



Biletele au urmatoarele preturi:



- presale: VIP 489 lei, Cat A 429 lei, Cat B 349 lei, Cat C 259 lei

- la acces: VIP 520 lei, Cat A 450 lei, Cat B 400 lei, Cat C 300 lei



La pretul tuturor biletelor comandate in earlybird si presale se adauga comisionul de emitere bilet de 15 lei.



Biletele se gasesc in format electronic pewww.iabilet.rosi in magazinele Flanco, Muzica, IQ BOX si pe terminalele Selfpay. Online, puteti plati cu cardul, Paypal, carduri de tichete culturale Sodexo si Edenred, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde in tara.