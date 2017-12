Bruce Jenner a devenit... Caitlyn

Bruce Jenner, fost campion olimpic la decatlon, vedetă TV şi tatăl vitreg al lui Kim Kardashian, care a dezvăluit în aprilie că se consideră femeie, a pozat în noua sa ipostază, pentru coperta revistei ”Vanity Fair” ce a apărut luni, şi şi-a dezvăluit noua identitate, Caitlyn Jenner. Vedeta spune că această copertă, care are titlul ”Call me Caitlyn” (Spune-mi Caitlyn), reprezintă o fază eliberatoare a trasformării sale, informează Reuters. ”Bruce a trebuit mereu să spună o minciună. Caitlyn nu are niciun secret. Odată ce coperta ”Vanity Fair” a apărut, sunt liberă”, a declarat Jenner. Cu această ocazie, Jenner a lansat şi un nou cont pe platforma Twitter, @Caitlyn_Jenner, publicând mesajul: ”Sunt atât de fericită, după o luptă atât de lungă, să trăiesc cu propriul eu. Bine ai venit pe lume, Caitlyn”. Contul nou-creat a devenit pagina care a atins cel mai rapid un milion de fani, în patru ore şi trei minute, potrivit Guinness World Records, depăşind astfel pagina de Twitter a preşedintelui Barack Obama, @POTUS, care a strâns, luna trecută, un milion de admiratori în cinci ore.

Kim Kardashian, fiica vitregă a lui Jenner, a scris, la rândul său pe Twitter, despre fotografiile din „Vanity Fair“: ”Ce frumos! Fii fericit, fii mândru, trăieşte-ţi viaţa în felul TĂU”. Poza de pe coperta revistei a fost realizată de fotografa Annie Leibovitz, în locuinţa lui Jenner din Malibu, California. Cele 22 de pagini care însoţesc fotografiile relevă că Jenner a suferit o operaţie estetică de zece ore, în martie, pentru a căpăta trăsături feminine, dar nu a optat încă pentru o operaţie de schimbare de sex. Bruce Jenner a devenit, în aprilie, cel mai cunoscut american care a anunţat public că este o persoană transgender. Bruce Jenner, în vârstă de 65 de ani, a dezvăluit că se simte femeie, într-un interviu acordat celebrei realizatoare de televiziune Diane Sawyer, într-o emisiune produsă de postul ABC, la aproape 40 de ani după ce a câştigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Montreal în proba de decatlon, una dintre cele mai solicitante din concursul de atletism. În urma acelei victorii, Bruce Jenner a primit titlul neoficial de cel mai bun atlet din lume.

Cunoscut de generaţiile mai tinere în calitate de... patriarh al familiei Kardashian, Bruce Jenner a acceptat să apară în emisiunea „20/20“ a postului ABC, pentru a pune capăt numeroaselor zvonuri şi speculaţii care au circulat în ultimele luni despre transformarea sa în femeie. Anunţul făcut de Bruce Jenner a coincis cu o creştere în mediatizare de care se bucură persoanele transgender în societatea americană. Hollywood-ul a jucat un rol important în acest proces, introducând în producţiile sale personaje şi actori transgender. Actriţa transgender Laverne Cox joacă un rol principal în serialul ”Orange Is the New Black” şi a apărut pe coperta revistei ”Time”, anul trecut, cu ocazia unui editorial publicat în paginile revistei, intitulat ”America's next civil rights frontier” (Următoarea frontieră a drepturilor civile din America). De trei ori căsătorit şi divorţat tot de atâtea ori, Bruce Jenner este tatăl biologic pentru şase copii şi tatăl adoptiv pentru alţi patru. El a spus că nu este gay şi că nu a întreţinut niciodată raporturi sexuale cu un bărbat. Primele două soţii ale sale, Chrystie Crownover şi Linda Thompson, i-au transmis lui Bruce Jenner mesaje de sprijin, prin intermediul prezentatoarei Diane Sawyer. Cea de-a treia soţie a fostului campion olimpic, Kris Jenner, managerul şi mama vedetelor din reality show-ul ”Keeping Up with the Kardashians”, difuzat de postul E!, nu a dorit să participe la această emisiune. Dezvăluirea în faţa familiei sale a faptului că este o persoană transgender a decurs însă mult mai bine, iar cei mai mari dintre copiii lui şi-au exprimat în faţa camerelor de televiziune sprijinul pentru tatăl lor. ”Mă simt ca şi cum aş primi o versiune modernizată a tatălui meu”, a declarat unul dintre fiii săi, Brandon Jenner. Fiica sa vitregă Kim Kardashian, cea mai cunoscută vedetă de reality show din America, a fost, de departe, cea mai binevoitoare şi persoana cu care a putut să vorbească cel mai uşor, a spus Bruce Jenner. Soţul acesteia, rapperul Kanye West, a jucat un rol decisiv în faptul că ea a acceptat atât de uşor condiţia de transgender a tatălui ei vitreg, a adăugat el. Potrivit spuselor lui Bruce Jenner, Kim Kardashian l-a încurajat în felul următor: ”Fato, trebuie să fii tare. Trebuie să arăţi bine!”. Khloe Kardashian, o altă fiică vitregă a sa, a trecut însă prin momente dificile după dezvăluirea tatălui ei vitreg, întrucât ea a suferit multe pierderi în viaţa sa, a declarat Bruce Jenner. Cele mai tinere dintre fiicele sale, Kendall şi Kylie Jenner, au trimis un mesaj de sprijin pentru tatăl lor, difuzat în emisiunea „20/20“, în care au spus: ”Tot ceea ce noi ne dorim este ca el să fie fericit. Dacă el este fericit, atunci şi noi suntem fericite”.

Potrivit revistei ”Variety”, Bruce Jenner va avea de acum înainte propriul reality show, produs de postul E!, iar tranziţia lui către condiţia de femeie va fi documentată într-un serial care va fi difuzat în vara acestui an. Reality show-ul va fi difuzat în opt părţi, cu durata de o oră.