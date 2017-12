Bruce Springsteen militează pentru căsătoriile gay

Rocker-ul american a cerut, miercuri, senatului statului New Jersey în care locuieşte, să adopte o lege care să autorizeze căsătoriile între persoane de acelaşi sex, acest proiect legislativ fiind dezbătut în cursul zilei de joi. Bruce Springsteen, în vârstă de 60 de ani, a declarat într-un mesaj postat pe site-ul său că a crezut întotdeauna în căsătoriile gay şi că s-a exprimat întotdeauna în favoarea drepturilor cuplurilor alcătuite din persoane de acelaşi sex. Rocker-ul s-a declarat de acord cu guvernatorul democrat al statului New Jersey, Jon Corzine, potrivit căruia ”egalitatea în privinţa căsătoriilor ar trebui privită din punctul de vedere al adevăratei ei naturi: un drept civil care trebuie acordat, în scopul de a face în aşa fel încât legea să fie aceeaşi pentru fiecare cetăţean”. Votul de joi se anunţa strâns şi, dacă va fi favorabil, va fi urmat de o consultare a Camerei Inferioare a statului New Jersey. În urmă cu o săptămână, o lege similară a fost respinsă de Senatul statului New York, vecin cu New Jersey, în ciuda sprijinului puternic manifestat de guvernatorul democrat David Paterson.