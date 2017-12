Bruce Springsteen va lansa un nou album în ianuarie

Bruce Springsteen, susţinător declarat al preşedintelui ales al SUA, Barack Obama, îşi va lansa noul album, ”Working on a Dream”, pe 27 ianuarie 2009, versiunea acustică a melodiei ce dă titlul discului fiind cîntată luna trecută, la un eveniment din campania electorală. ”Working on a Dream” va apărea după debutul pe primul loc în Billboard 200 în octombrie 2007 a albumului ”Magic”. Albumul a fost înregistrat în 2007, în pauzele turneului susţinut de Bruce Springsteen împreună cu trupa sa, E-Street Band. Pe disc vor fi şi două piese bonus – ”The Wrestler”, inclusă şi pe coloana sonoră a filmului cu acelaşi titlu, cu Mickey Rourke în rolul principal şi ”A Night with the Jersey Devil”, un cîntec de Halloween ce va fi disponibil gratuit on-line.

Rockerul american Bruce Springsteen, în vîrstă de 59 de ani, este supranumit The Boss şi are în palmares 18 premii Grammy şi un Oscar pentru piesa ”Streets of Philadelphia”, inclusă pe coloana sonoră a filmului ”Philadelphia”.