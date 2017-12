Bruce Springsteen va lansa un nou album în ianuarie

Noul album al lui Bruce Springsteen este aşteptat să apară în luna ianuarie, cam în acelaşi timp cu inaugurarea oficială a lui Barack Obama în funcţia de preşedinte. Albumul va include piesa “Workin\' on a Dream”, folosită la sfîrşitul săptămînii trecute de Barack Obama, în cadrul unui marş electoral ce a avut loc în Cleveland. Bruce Springsteen a fost un militant fervent al lui Barack Obama, organizînd strîngeri de fonduri şi marşuri pe întreg teritoriul SUA.

Nu se cunosc foarte multe detalii despre acest nou album, însă este cunoscut faptul că artistului i-au rămas foarte multe piese din sesiunile de înregistrări pentru precedentul LP, intitulat “Magic”, înregistrări efectuate alături de producătorul Brendan O\'Brien. Acesta este unul dintre cei mai prolifici în domeniu, 11 din albumele produse de el ajungînd pe locul întîi în clasamente. “Magic”, lansat în 2007, s-a clasat pe poziţia a doua în revista “Rolling Stone” în topul albumelor acelui an. Cele mai cunoscute albume ale lui Bruce Springsteen, “Born to Run” din 1975 şi “Born in the USA” din 1984, s-au vîndut în peste 65 de milioane de albume în SUA şi peste 120 de milioane în lumea întreagă.