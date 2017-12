Bruce Willis negociază dacă rămîne greu de ucis

Actorul american Bruce Willis a declarat recent că intenţionează să revină în franciza Die Hard / Greu de ucis, confirmând astfel faptul că al cincilea film din această serie se află în pregătire la Hollywood. Bruce Willis şi-a început cariera pe marile ecrane jucând în filme de acţiune şi a debutat în rolul poliţistului John McClane în filmul din 1988 „Die Hard / Greu de ucis”, care a avut parte de trei continuări. În vârstă de 54 de ani, starul negociază cu producătorii de la Hollywood pentru a relua acest rol şi consideră că cel mai potrivit regizor pentru acest proiect cinematografic ar fi Len Wiseman, regizorul filmului „Live Free or Die Hard / Greu de ucis 4” din 2007. Actorul american a venit şi cu o idee pentru scenariul proiectului: „Trebuie să aibe un caracter internaţional. Aceasta va fi contribuţia mea la scenariu”. Totodată, Bruce Willis a recunoscut că preferă filmele poliţiste care ironizează acest gen: „Imi place mult mai mult să râd de aceste filme, să nu fac prea mare caz de faptul că am jucat în multe astfel de pelicule. Sunt doar iluzii şi tâmpenii. Desigur, a fost extraordinar pentru mine că am avut aceste roluri, însă orice alt aspect poate fi aruncat la foc. Să îi faci pe oameni să râdă, acesta este singurul lucru care contează”.