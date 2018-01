Bruce Willis va juca, din nou, alături de fiica sa

Rumer Willis s-a alăturat distribuţiei comediei negre “The Sophomore” şi îi va da replica celebrului său tată, nimeni altul decît Bruce Willis şi starletei Misha Barton. Rumer Willis se va afla pentru a treia oară pe acelaşi platou de filmare cu tatăl său. Aceasta va interpreta rolul unei eleve cu probleme, iar Bruce Willis îl va juca pe directorul liceului, un veteran care încă nu poate renunţa la gloria pe care a avut-o în timpul operaţiunii Desert Storm. Misha Barton joacă rolul celei mai populare tinere dintr-un liceu catolic. Ea convinge un reporter să investigheze furtul testelor SAT, dar după ce el demonstrează că unul dintre vinovaţii de acest furt este directorul şcolii, alte lucruri sinistre se întîmplă. Filmările sînt programate pentru luna august.

Rumer Willis, în vîrstă de 18 ani, este fiica cea mare a lui Bruce Willis şi Demi Moore. A debutat în film la vîrsta de 5 ani, în “Now and Then”, împreună cu mama sa, cu care a mai jucat şi în pelicula “Striptease”. Cu tatăl său a mai jucat în “The Whole Nine Yards” şi, cel mai recent, în 2005, în “Ostaticul”.

Pe de altă parte, avanpremiera celui mai recent film al lui Bruce Willis, “Die Hard 4” produs de 20th Century Fox, a avut loc la Paris, în condiţii de maximă siguranţă, demonstrînd frica de piraterie a marilor studiouri americane. Jurnaliştii au fost verificaţi la intrare de membri ai echipei de securitate şi nimeni nu a avut voie să intre în sală cu aparate de înregistrare video. În timpul proiecţiei, membrii echipei de securitate au vegheat în penumbră pentru a evita orice fel de incident. Aceleaşi condiţii de securitate au fost aplicate şi la proiecţia pentru presă al celui de-al 21-lea film din seria James Bond, “Casino Royale” lansat în toamna anului 2006.

După Japonia, care în mai a votat o lege ce pedepseşte cu pînă la zece ani de închisoare orice persoană care piratează filme, Canada se pregăteşte să ia măsuri similare. Iniţiativele au fost salutate de marile studiouri de la Hollywood, reprezentate de Asociaţia cinematografiei americane (MPAA) care a calculat că industria americană pierde anual 6,1 miliarde de dolari din cauza pirateriei. Industria mondială de cinema pierde anual, din aceeaşi cauză, 18,2 miliarde de dolari.