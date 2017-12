Brunetele, preferate ca neveste, blondele, ca amante

Femeile cu părul deschis la culoare sunt considerate mai aventuroase în pat, iar brunetele mai potrivite pentru o relaţie, potrivit unui sondaj realizat în rândul bărbaţilor. La cercetare au participat 1.500 de bărbaţi. Aproape 60% dintre aceştia cred că brunetele sunt mai loiale şi mai de încredere, comparativ cu 14% care au aceeaşi părere despre blonde. Astfel, majoritatea bărbaţilor (61%) preferă să aibă ca nevastă o brunetă, deşi o treime dintre aceştia cred că blondele sunt mai aventuroase în pat. De asemenea, brunetele sunt alegerea cea mai populară când vine vorba de conversaţie, fiind preferate de 63% dintre bărbaţi. În plus, în timp ce 34% dintre reprezentanţii sexului tare spun că preferă blondele, 42% găsesc brunetele mai sexy. Mai mult de jumătate dintre bărbaţi cred că femeile cu părul închis la culoare sărută mai bine, în timp ce 47% percep brunetele ca fiind mai senzuale.

Bărbaţii preferă fetele cu un aspect fizic plăcut, fotomodelelor, căutând mai degrabă o persoană cu farmec şi cu o natură blândă decât una cu măsurile fizice ideale. Potrivit cercetării, bărbaţii consideră că soţia ideală trebuie să fie înţeleaptă şi să aibă farmec, o treime dintre bărbaţi adăugând la calităţi blândeţea. “Deşi bărbaţii au fantezii legate de femeile cu personalităţi vulcanice şi inaccesibile, în realitate, când e vorba de alegerea partenerei de viaţă, bărbaţii preferă o femeie în care să poată avea încredere”, a spus Stephen Rolt de la www.ukdating.com. “Măsurile fizice ideale sunt un mit, atât pentru femeile care încearcă să le atingă, cât şi în ce priveşte dorinţele bărbaţilor. Aceştia se mulţumesc cu plăcerile simple ale vieţii şi caută o relaţie lipsită de stres. O femeie nevrotică, care ar încerca mereu să-şi menţină fizicul perfect, este departe de ceea ce-şi doreşte un bărbat”, a adăugat el. Vulgaritatea şi lipsa de încredere sunt considerate cele mai grave defecte de către bărbaţi, potrivit unui sondaj la care au participat aproape 800 de persoane şi ale cărui rezultate au fost publicate în “Review Of Economics Of The Household”.

Femeile se feresc cel mai mult de bărbaţii alcoolici, egoişti şi violenţi. Aproape jumătate dintre reprezentantele sexului frumos vor ca partenerul de viaţă să aibă o personalitate plăcută.