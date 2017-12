Bryan Adams, hărţuit de doi români

Starul rock Bryan Adams a depus o plîngere la poliţia din Londra împotriva a două persoane - mamă şi fiu - care îl hărţuiesc de mai multe săptămîni, presa britanică indicînd faptul că cei doi sînt din România. Cei doi, despre care se crede că sînt români şi că suferă de probleme psihice, l-au urmărit timp de mai multe săptămîni pe celebrul muzician. Iniţial, ei l-au văzut pe rocker-ul canadian într-un restaurant şi s-au dus să-i ceară un autograf. Ulterior, cei doi au apărut şi în faţa casei lui Adams, din Chelsea, vestul Londrei, şi de atunci îl urmăresc permanent.

Adams a declarat că „era foarte îngrijorat” şi a depus plîngere împotriva lor la poliţie. O sursă din anturajul celebrului artist a declarat că „cei doi au devenit complet obsedaţi de Bryan, apar în faţa casei lui şi îl urmăresc peste tot\". „Totul a început atunci cînd l-au văzut în restaurant. Bryan preferă să fie discret şi nu este nici pe departe genul de star rock uşor de recunoscut\", a declarat aceeaşi sursă. „El (n.r. Adams) a fost bucuros să le dea un autograf, dar mama şi fiul ei au devenit obsedaţi de persoana lui. El nu doreşte ca ei să păţească ceva rău, vrea doar să fie lăsat în pace\", a adăugat aceeaşi sursă.

Poliţia londoneză i-a dat starului canadian cîteva sfaturi pentru siguranţa personală şi a instalat un sistem de alarmă la domiciliul acestuia. Purtătorul de cuvînt al poliţiei din Londra a declarat că este cercetată, în prezent, „o acuzaţie de hărţuire depusă de un bărbat în vîrstă de peste 40 de ani\" şi că, „deocamdată, nu a fost făcută nicio arestare, dar ancheta va continua\".

Bryan Adams este unul dintre cei mai faimoşi cîntăreţi şi compozitori canadieni, iar printre marile lui pasiuni se numără şi fotografia. Cele mai cunoscute albume ale sale sunt „Reckless\", „18 till I die” şi „Waking up the neighbours\". „Everything I do, I do it for you\", piesa care s-a clasat pe primul loc timp de 16 săptămîni consecutiv în UK Single Charts, constituie un record pentru artistul canadian. Compoziţiile sale au fost nominalizate de trei ori la Oscar şi de cinci ori la Globurile de Aur.

Pe lîngă muzică, marea sa pasiune este fotografia, iar lucrările lui au fost publicate în ediţia britanică „Vogue”, în „L`uomo Vogue”, „Vanity Fair”, „Harper`s Bazaar”, „Esquire” şi multe altele. Ca fotograf, Bryan Adams a lucrat cu Robert Plant, Joss Stone, Placido Domingo, Celine Dion, Moby, Amy Winehouse şi Morrisey.