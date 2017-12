Bryan Adams va concerta în România

Cîntăreţul canadian de rock Bryan Adams va susţine, pe data de 20 septembrie, începînd cu ora 21.30, în parcul Izvor din capitală, un concert la care accesul publicului va fi gratuit, spectacolul fiind inclus în cadrul evenimentului „Ziua Bucureştiului”. Concertul face parte din turneul mondial din acest an al lui Adams, care mai are pe agendă, între altele, oraşe din Germania, Spania, Franţa, Anglia, Elveţia şi Italia.

Bryan Adams, care va împlini 59 de ani, în noiembrie, şi-a cîştigat popularitatea mondială datorită piesei „Everything I Do, I Do It For You”, inclusă pe coloana sonoră a filmului „Robin Hood”, din anul 1991. Adams este unul dintre cei mai faimoşi cîntăreţi şi compozitori canadieni, iar printre marile lui pasiuni se numără fotografia, realizînd şi cîteva expoziţii. Adams s-a născut pe data de 5 noiembrie 1959, în Kingston, Ontario, din părinţi englezi. În anii ‘60, datorită tatălui său, care lucra ca diplomat pentru statul canadian, a avut norocul să meargă alături de familia sa în multe ţări. Interpretul a primit Ordinul Canadei pentru contribuţia adusă muzicii şi pentru activităţile sale filantropice. Compoziţiile sale au fost nominalizate de trei ori la Oscar, iar în 2007 şi la Globurile de Aur, pentru a cincea oară, pentru piesa din filmul „Bobby”.

Primul său album, care îi poartă numele, a fost lansat în februarie 1980. Cel de-al doilea a fost scos pe piaţă la numai un an diferenţă şi se numeşte „You Want It You Got iI”. Cel mai mare succes de la începutul carierei sale l-a înregistrat cu materialul lansat în 1983, „Cuts Like A Knife”, iar albumele sale următoare au fost premiate cu platină. Din 1996 şi pînă în 1999, Adams a lansat cîte un album în fiecare an. Cel mai mare succes a fost „18 till I Die”, care conţinea şi piesa „Have You Really Loved a Woman?”, care a devenit, ulterior, coloana sonoră a peliculei „Don Juan de Marco”, cu Johnny Depp şi Marlon Brando. După o pauză de şase ani, Adams a revenit pe piaţa muzicală în anul 2004, cu albumul „Room Service”, care s-a clasat pe locul întîi în topuri. Pe 17 martie 2008, artisul a lansat albumul „11”, iar primul extras pe single, piesa „I Thought I’d Seen Everything”, se bucură de un mare succes.

Bryan Adams este vegetarian, a avut apariţii episodice în două filme, iar în prezent, locuieşte în Anglia.