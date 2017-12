Bryan Ferry va concerta în premieră în România

Renumitul muzician, textier şi compozitor britanic Bryan Ferry va concerta pentru prima dată în România, pe 18 septembrie, la Arenele Romane din Bucureşti. Concertul a fost programat, în primă fază, pe data de 1 mai, dar a fost amânat din cauza unor probleme de sănătate ale artistului.

În cadrul concertului din capitală, artistul îşi va promova cel mai recent album, lansat în toamna anului trecut şi intitulat „Olympia”. Materialul conţine, pe lângă două coveruri, „Song to the Siren” şi „No Face, No Name, No Number”, variantele originale aparţinându-le lui Tim Buckley, respectiv celebrei trupe rock Traffic şi numeroase colaborări cu artişti renumiţi precum Dave Stewart - Eurythmiks, Flea - Red Hot Chilli Peppers, Groove Armada şi David Gilmour - Pink Floyd.

Biletele la eveniment se pot procura la preţul de: 120, 160, 210, 280 şi 350 de lei. Acestea sunt disponibile online, în reţeaua eventim.ro şi magazinele Germanos, Orange, Vodafone, Domo, în librăriile Humanitas şi Cărtureşti.

Cu nu mai puţin de 13 albume solo înregistrate, Bryan Ferry este considerat unul dintre cei mai importanţi muzicieni britanici din toate timpurile. De-a lungul timpului, acesta a fost distins cu nenumărate premii, cea mai nouă realizare datând din 2001, când albumul „As Time Goes By” a fost nominalizat la Premiile Grammy, pentru cel mai bun album de pop-rock al unui artist solo. Trei dintre materialele discografice semnate Bryan Ferry au ajuns pe primul loc în topurile din Marea Britanie, alte zece single-uri urcând, de asemenea, în Top 5 sau Top 10 în mai multe ţări din Europa.

În vârstă de 65 de ani, cântăreţul a devenit faimos încă de la începutul anilor ‘70, prin maniera sa unică de interpretare şi pentru stilul vestimentar inconfundabil. Bryan Ferry este autorul unora dintre cele mai cunoscute hituri ale tuturor timpurilor: „Slave to Love”, „Don\'t Stop the Dance”, „More than This”, „Shameless”, „One Night” sau „Avalon”.