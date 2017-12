BT reduce dobânzile

Banca Transilvania (BT) reduce cu un punct procentual dobânzile la creditul de consum pentru cei care iau împrumutul până la sfârşitul anului, se arată într-un comunicat al băncii. Cu Practic BT, împrumutul poate ajunge la 50.000 de lei, pe o perioadă de maxim 10 ani. Dobânda este de 14,19% pe an în cazul creditelor fără girant, respectiv de 13,19% pe an, când clientul are girant. În ceea ce priveşte comisionul de analiză a dosarului, acesta este de 3% din valoarea creditului, dacă este achitat la acordare sau de 4%, când este inclus în valoarea creditului. De exemplu, pentru un credit în valoare de 50.000 lei, fără girant, pe o perioada de 120 luni, cu comision de acordare plătit în avans, rata lunară este de 812,5 lei, iar valoarea totală plătibilă de către client este 99.000 lei. Pentru un credit în valoare de 50.000 lei, cu girant, pe o perioada de 120 luni, cu comision de acordare plătit în avans, rata lunară este de 782,05 lei, iar valoarea totală plătibilă de către client este 95.346,52 lei.