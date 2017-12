„BUBA” s-a schimbat în “BVB”

ALEGERI Democrat liberalii şi-au ales, sâmbătă, noua conducere. Preşedintele partidului, preşedinţii Comisiei de etică şi Comisiei de revizie şi control au fost aleşi de delegaţii la Convenţia naţională extraordinară, iar ceilalţi membri ai BPN, de către Consiliul Naţional de Coordonare. În urma votului delegaţilor, Vasile Blaga a fost ales în funcţia de preşedinte al PDL. În ceea ce priveşte prim-vicepreşedinţii, potrivit voturilor, Cezar Preda, Dorin Florea, Cristian Preda şi Mihai Stănişoară au obţinut cele mai multe voturi. Cât priveşte funcţia de secretar general, în locul demisionarului Ioan Oltean a fost ales Gheorghe Flutur. Pentru cele 15 funcţii de vicepreşedinţi s-au bătut aproximativ 30 de pedelişti, câştigătorii în urma votului fiind: George Scripcaru, Mircea Hava, Gabriel Berca, Anca Boagiu, Constantin Ostaficiuc, Raluca Turcan, Andreea Paul, Cristian Boureanu, Sever Voinescu, Radu F. Alexandru, Traian Igaş, Florin Popescu, Alin Tişe, Costică Canacheu, Sulfina Barbu. Cele trei funcţii de secretari generali adjuncţi au fost ocupate de Bogdan Cantaragiu, Ion Dumitrel şi Alin Popoviciu, în timp ce funcţiile de secretari executivi au fost adjudecate în urma votului de Theodor Paleologu, Mihai Dan Marian, Constantin Dumitru, Ioan Ruşeţ, Marian Jean Marinescu şi Marian Zlotea.

SARCINI La Convenţia naţională extraordinară de sâmbătă, Daniel Buda a fost ales preşedintele Comisiei de etică şi litigii a PDL, iar Gheorghe Albu a fost validat preşedinte al Comisiei de revizie şi control. Biroul Permanent Naţional (BPN) al PDL mai are în componenţă liderii grupurilor parlamentare din Parlamentul României şi Parlamentul European, preşedinţii la nivel naţional ai organizaţiilor interne, preşedintele Comisiei Naţionale pentru Strategii a PDL (CNS-PDL) cu rang de vicepreşedinte, preşedintele Ligii Aleşilor Locali a PDL (LAL-PDL). La reuniunile BPN participă, de asemenea, de drept, preşedinţii Comisiei naţionale pentru integritate, statut şi litigii (CNISL) şi Comisiei naţionale de revizie şi control (CNRC). Noul preşedinte al PDL, Vasile Blaga, a declarat, sâmbătă, la încheierea lucrărilor Convenţiei extraordinare, că îşi doreşte un partid muncitor şi disciplinat, care să reuşească până în toamna acestui an coagularea dreptei, pentru a se opune cu succes USL. „Am condus campania pentru alegerile locale doar în ultimele trei săptămâni şi jumătate şi nu aş mai vrea ca partidul să treacă printr-o asemenea situaţie. Am cerut, ca simplu membru, partidului să înceapă campania atunci când a trebuit, în octombrie. (...) Campania electorală pentru toamnă începe duminică, la ora 15.00”, a declarat Blaga.

REACŢII Analistul politic Cozmin Guşă spune că alegerile din PDL i se par o mascaradă de vreme ce a existat un candidat unic şi că are impresia că în partid se schimbă doar plăcuţele de înmatriculare din “BUBA” (Băsescu, Udrea, Boc, Anastase), în “BVB” (Blaga, Videanu, Berceanu). “Vasile Blaga o să poată să menţină pentru încă o perioadă pe linia de plutire un partid care părea că se scufundă accelerat. În acelaşi timp însă, alegerile din PDL mi se pare că pot reprezenta doar un gest de imagine nereuşit. În condiţiile în care starea partidului e atât de gravă şi percepţia la nivelul populaţiei e atât de negativă, să ai un singur candidat la preşedinţia PDL mi se pare că reprezintă adevărata dimensiune a crizei interne”, a declarat Guşă. Mai mulţi parlamentari şi eurodeputaţi susţin că, deşi PDL are un nou preşedinte, nimic nu se va schimba în bine în acest partid. “PDL este partidul care a tăiat veniturile românilor, partidul din cauza căruia a sărăcit o mare parte din populaţie, partidul care a impus corupţia ca politică de stat, partidul liderilor infailibili şi intangibili care i-au sfidat pe români”, a declarat deputatul PSD Dan Şova. Deputatul PSD Nicolae Bănicioiu atrage atenţia asupra \"simulacrului de alegeri democratice interne\" oferit publicului de PDL. “Nu se poate vorbi despre alegerile din PDL pentru simplul motiv că astăzi (n.r. - sâmbătă) nu a avut loc nicio alegere. Garda nouă cu care cei din PDL vor defila a fost numită, nu aleasă. Alegerile implică un proces democratic, în care să existe măcar ideea de contracandidaţi”, a declarat Bănicioiu. Vicepreşedintele PSD Corina Creţu consideră că, indiferent de cine a fost ales în noua conducere a PDL, acesta va rămâne acelaşi partid nereformat. „Reprezentanţii PDL se fac vinovaţi de distrugerea României. Peste 9 milioane de români trăiesc la limita sărăciei din cauza guvernării PDL. De asemenea, PDL a blocat procesul de dezvoltare a României prin faptul că a promovat în funcţii de conducere persoane incompetente şi a protejat clientela de partid”, a declarat Corina Creţu.

ACUZE DIN INTERIOR După alegerile de sâmbătă, au existat şi pedelişti nemulţumiţi de rezultate. Dacă Teodor Baconschi a părăsit lucrările Conven?iei, dezamăgit de cele întâmplate, fostul vicepreşedinte Elena Udrea s-a declarat surprinsă, în pauza destinată votului la Convenţia Extraordinară a PDL, că în echipa lui Vasile Blaga sunt şi candidaţi care au fost perdanţi în alegerile locale. “Eu mă aşteptam ca în echipa lui Vasile Blaga să vină câştigătorii, să vină cei care au obţinut voturi în alegerile locale, cei care pot aduce voturi şi pentru la toamnă”, a declarat Udrea. Ea a arătat că este important pentru credibilitatea acestei echipe să fie formată din oameni care au demonstrat că sunt susţinuţi de electorat. “Când tu pierzi lamentabil cu 8 la sută şi te gândeşti că poţi să fii în conducerea PDL eu mă întreb cum va fi privită această conducere din exteriorul partidului”, a afirmat Udrea. Unul dintre perdan?ii de la alegerile locale care a fost ales sâmbătă secretar general al PDL este Gheorghe Flutur, pe care Blaga a anun?at demult că-l vrea în echipa lui.

Noua conducere a PDL: cercetaţi de DNA şi învinşi la locale

Alegerile din PDL au readus în frunte membri vechi în conducerea partidului, dar şi personaje controversate. Primari cercetaţi de DNA, dar şi perdanţi ai alegerilor locale au fost aleşi sâmbătă în funcţii de conducere. George Scripcaru, primarul Braşovului, este vicepreşedintele care a primit cele mai multe voturi la reuniunea de sâmbătă a PDL (843 de voturi). Scripcaru, ales vicepre?edinte, este cercetat de DNA pentru fapte de corupţie, într-un dosar disjuns din cel al fostului şef al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor, Ionel Spătaru. Vicepreşedinte PDL a devenit ?i Mircea Hava, şi el aflat în vizorul DNA. Primarul municipiului Alba Iulia a fost audiat în urmă cu câteva luni într-un dosar de corupţie legat de atribuirea Serviciului de transport public al municipiului. În noua conducere a PDL sunt şi învin?i la alegerile locale care au fost aleşi vicepreşedinţi. Constantin Ostaficiuc a pierdut alegerile pentru şefia CJ Timişoara, Alin Tişe a pierdut fieful PDL de la Cluj, iar Florin Popescu a fost învins în cursa pentru şefia CJ Dâmboviţa. Printre vicepreşedinţii lui Vasile Blaga se numără şi doi apropiaţi ai lui Emil Boc: finul fostului lider PDL Alin Tişe, dar şi consilierul personal de la Palatul Victoria, Andreea Paul. În noua conducere PDL se află şi mulţi foşti miniştri, controversaţi şi ei: Traian Igaş, Sulfina Barbu, Mihai Stănişoară, Gabriel Berca, Anca Boagiu.