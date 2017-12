„Bucharest Masters of Jazz”, la o nouă ediţie

Ca urmare a succesului înregistrat anul trecut, la prima ediţie, în perioada 23 - 25 octombrie se va desfăşura cea de-a doua ediţie a Festivalului „Bucharest Masters of Jazz”. Sub aceeaşi egidă, vor urma şi alte evenimente, în luna noiembrie. Printre artiştii confirmaţi la eveniment se numără: Richard Bona, Power of Three - Chick Corea, Lenny White, Stanley Clarke, Jan Garbarek.

Despre Richard Bona, criticii spun că este o „piatră preţioasă”, ultimul său album, „Tiki”, fiind nominalizat la Grammy. Artistul are impresionanta capacitate de a învăţa să cînte la un instrument doar privind un alt muzician care interpretează. Richard Bona, care şi-a început cariera muzicală la vîrsta de doar 11 ani, crede că muzica pe care o compune şi interpretează are „responsabilitatea de a face lumea mai frumoasă”. Considerat drept „unul dintre cei mai mari basişti de pe planetă”, Richard Bona este extrem de apreciat atît pentru talentul lui de a compune versuri şi de a da viaţă instrumentelor, dar şi pentru vocea sa incredibilă. De-a lungul timpului, jazzman-ul a cîntat alături de nume sonore precum Sadao Watanabe, Bobby McFerrin, Chaka Khan, Mike Stern, Didier Lockwood, Marc Ducret, Manu Dibango, Salif Keita, iar Harry Belafonte l-a ales director muzical al turneului susţinut în 1998, trei ani mai tîrziu, artistul plecînd în turneu ca vocalist şi percuţionist, alături de Pat Metheny Group.

Convergenţa armonioasă pe care Chick Corea, Stanley Clarke şi Lenny White au simţit-o în colaborările anterioare a dus la formarea super-trupei de jazz Corea, Clarke & White. Cu opera în continuă dezvoltare, incredibilul talent de improvizaţie şi colegialitatea celor trei legende, acest trio îşi ia avînt prin beatitudinea acustică, atitudinea funky jazz şi toate nuanţele dintre ele.

După peste 60 de albume lansate de-a lungul carierei, împletind influenţele scandinave cu cele orientale, motivele ascetice cu imaginile medievale, Jan Garbarek este promotorul jazz-ului ambiental, fiind un notoriu compozitor şi saxofonist. A colaborat cu artişti de calibru, cum ar fi Keith Jarrett, Anouar Brahem, Gary Peacock sau Bade Fateh Ali Khan. Sound-ul inconfundabil al lui Jan Garbarek reuşeşte să transporte publicul într-o zonă ireală, combinînd ritmurile tribale de tobe cu sunete rock, muzica electronică şi beat-uri africane.

„Bucharest Masters of Jazz 2008” a constituit un adevărat regal al jazz-ului internaţional. Pe scena festivalului au urcat nume cu rezonanţă pe plan internaţional: Al Jarreau, Dianne Reeves, Erik Truffaz, Count Basie Orchestra, Monty Alexander Trio, Chick Corea, John Mclaughlin, Nigel Kennedy.

Programul „Bucharest Masters of Jazz” 2009, eveniment care se va desfăşura la Sala Palatului, cuprinde, pe 23 octombrie, de la ora 20.00, un concert susţinut de Richard Bona şi Eliane Elias Quartet. Pe 24 octombrie, tot de la ora 20.00, urmează Chick Corea, Stanley Clarke şi Lenny White, iar pe 25 octombrie, Mike Stern Band feat R. Brecker, D. Weckl, cu Branford Marsalis Quartet. Abonamentele costă între 300 şi 500 lei, şi se găsesc în reţeaua bilete.ro.