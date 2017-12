Bucureștenii, ajutați să își ia biciclete. Noi nici de cele gratuite nu avem parte

08:18:01 / 04 Iulie 2017

Constanta e codasa la multe

Constanta este un oras murdar si neingrijit. Nu ne putem compara in veci cu Bucuresti. Acolo e alta lume, alta cultura. Noi ne chinuim cu doua sali mici si amarate de teatru si o Casa de Cultura care te intampina cu magazin de haine de blana...Dar in aceeasi zona sunt doua biserici ...una langa alta...spre preamarirea si preaimbogatirea IPS-ului. Lumea e prost imbracata..marfa din magazine e de doi lei. Parcurile (amarate care au mai ramas din calea mall-urilor) sunt pline de seminte si gunoaie...evident de la nesimtiti pe care nu-i amendeaza nimeni pentru ca politia nu are personal. Mamaia a devenit un morman de beton...mai e putin si nu mai vedem lacul.. Plajele sunt intesate de sezlonguri puse unul langa altul ca hotelierii sa traiasca bine toata iarna din banii de pe doua luni de vara...Doamne...cand o sa vina niste minti luminate in politica romaneasca? Cand va fi ordine si civilizatie si la noi?