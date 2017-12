Bucureştiul loveşte în români pentru eşecul Schengen

LUPTA ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI NU A CONVINS Visul românilor de a intra în spaţiul Schengen anul acesta a redevenit o utopie. O guvernare portocalio-verzuie nu a reuşit să convingă nişte state europene că lupta împotriva corupţiei şi crimei organizate are şi rezultate pe termen lung. În principiu, mai toate statele din Europa ne-au vrut în Schengen, numai Olanda şi Finlanda au spus un “nu” hotărât. Împotrivă au fost şi Germania şi Franţa, corupţia şi imigranţii români fiind problemele care contează pentru ei, mai ales că urmează alegeri. Sarkozy îşi joacă viitorul politic, iar imigraţia va fi o temă majoră, mai ales când o economie mai bună n-ai de unde să le dai celor ce te votează. Există şi un aspect de care trebuie ţinut cont şi anume faptul că investiţiile în România a celor patru state “cârcotaşe” se ridică la 44%, un procent semnificativ. Asta înseamnă că tot corpul diplomatic al acestor ţări care ţine legătura cu oamenii de afaceri ce investesc în România ştie exact ce se întâmplă la noi.

VICTIME COLATERALE Ministrul bulgar de Externe, Nikolai Mladenov, a arătat că are o coloană vertebrală puternică şi a ameninţat că Bulgaria va renunţa la poziţia sa consens în problemele de politică europeană, după ce i s-a blocat accesul la spaţiul Schengen, alături de România: “Bulgaria nu este candidată, ci membră a UE. Avem o poziţie în privinţa tuturor subiectelor discutate în Consiliul European şi există multe politici care nu pot fi realizate fără cooperarea noastră”. Mladenov nu este de acord sub nici o formă ca bulgarii să fie trataţi în Europa “ca cetăţeni europeni de mâna a doua”. Întorcându-ne în România, singura reacţie a autorităţilor de la Bucureşti a fost blocarea tirurilor cu flori din Olanda pentru bacterii “închipuite”, gest ce a lovit exact în cine nu trebuie, adică în horticultorii noştri care au înregistrat pierderi masive. No comment!