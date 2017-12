“Bucureştiul nu are nevoie de un cîine în plus, chiar dacă nu e fără stăpîn”

Liberalii i-au lansat ieri pe candidaţii pentru Bucureşti. Cu acest prilej, vicepreşedintele PNL Crin Antonescu declarat, referindu-se la candidatul PD-L la Primăria Generală a Bucureştiului, Vasile Blaga, că Bucureştiul nu are nevoie de încă un “buldog” în plus, “care promite să facă şi să muşte tot ce mişcă”: “Bucureştiul, cu toată dragostea mea pentru cîini, nu are nevoie de un cîine în plus, chiar dacă, fireşte, ăsta nu e un cîine fără stăpîn, ci are nevoie de oameni vii, adevăraţi, dedicaţi, pregătiţi, cinstiţi”. Liderul PNL a subliniat că, dincolo de mizele partidelor politice, există o bătălie pentru intrarea oamenilor competenţi în vîrfurile administraţiei locale. Paralela între candidatul PD-L Vasile Blaga şi buldog a apărut după ce preşedintele Traian Băsescu l-a numit astfel într-o emisiune televizată. După discursul lui Antonescu, buldogul a devenit repede laitmotivul întrunirii liberale pentru că vicepreşedintele PNL şi candidat al formaţiunii la Primăria Generală, Ludovic Orban, a primit şi el în dar un astfel de cîine, dar sub forma unei jucării de pluş. Orban a promis şi el, în acelaşi ton, că nu îl va lăsa să latre pe competitorul său. Intrarea în scenă a lui Orban pentru a-şi susţine discursul a avut loc pe fondul muzical al filmului “Ultimul mohican”. De la lansare a lipsit însă premierul Călin Popescu Tăriceanu, scuzat de Orban, care a precizat că şeful liberalilor a trebuit să meargă la alte manifestări electorale.