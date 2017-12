Bucureştiul Virtual, pe locul şase în topul locaţiilor de artă şi cultură din Second Life

Virtual Bucharest, proiect virtual de rebranding de ţară, se situează pe locul al şaselea al secţiunii Arts&Culture din Second Life, fiind, totodată, pe poziţia a 28-a în lista celor mai bune locaţii din cadrul comunităţii virtuale. Clasamentele în care Virtual Bucharest figurează pe poziţia a şasea, respectiv, a 28-a, sînt afişate în cadrul Showcase, secţiune a Second Life care prezintă clasamente cu cele mai bune locaţii sau creaţii ale rezidenţilor din lumea virtuală. Aşa cum vă imaginaţi, nu este prea uşor să ajungi pe această listă. Teoretic, orice proprietar al unui teren virtual (sim) şi-ar dori să fie listat aici. Trebuie îndeplinite multe criterii, iar fiecare aplicaţie trebuie analizată foarte serios.

Virtual Bucharest este un proiect cu o evoluţie impresonantă, care a atras, încă de la deschidere, un trafic zilnic de 16.000 de vizitatori. Din ianuarie 2009, în Virtual Bucharest există deja un Building School, în care tinerii rezidenţi virtuali pot învăţa să construiască şi să îşi folosescă ideile într-un mod creativ. Pe de altă parte, în Virtual Bucharest, decorul de iarnă a fost schimbat, fiind înlocuit de unul de vară. Din 1 februarie, rezidenţii români din Second Life pot lua parte la un concurs în cadrul căruia premiile constau în patru apartamente de lux cu vedere la Piaţa Revoluţiei din Virtual Bucharest.

Second Life s-a lansat în 2003, platforma devenind cunoscută la nivel mondial în 2006, odată cu intrarea Ambasadei Suediei, urmată de o serie de branduri care au început să testeze oportunităţile lumilor virtuale (IBM, Cisco, Microsoft, CNN, Reuters, Wired, Playboy, Peugeot, Mercedes, Vodafone, Orange, ABN, ING, Coca Cola, L\'Oreal, Philips, Electrolux şi multe altele). În prezent, Second Life are peste 15 milioane de conturi înregistrate, o economie şi o monedă proprie (Linden Dolar). Valoarea tranzacţiilor zilnice se ridică la peste 1,5 milioane de dolari americani. Utilizatorii Second Life sînt, în general, lideri de opinie, persoane cu influenţă în cercurile lor sociale, care stăpînesc bine uneltele de socializare online. Majoritatea sînt producători de conţinut, scriu pe bloguri, folosesc photo şi video sharing sau produc bunuri virtuale.