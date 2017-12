Bucurie şi spectacol la Crosul “1 Decembrie”

Peste 500 de iubitori ai sportului au înfruntat, ieri, frigul şi ploaia, sărbătorind Ziua Naţională a României prin mişcare, la a 11-a ediţie a Crosului “1 Decembrie”. Desfăşurată sub deviza “Alergăm pentru România, alergăm pentru sănătate!”, competiţia a fost organizată de Liceul Internaţional de Informatică din Constanţa, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Municipiului Constanţa, Instituţia Prefectului, Asociaţia Judeţeană de Atletism Constanţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Poliţia Rutieră şi Inspectoratul de Jandarmi Constanţa şi a adunat la start mulţi copii veniţi din mediul rural. Startul s-a dat la ora 9.30, din faţa statuii Victoriei din Parcul Prefecturii, iar participanţii s-au întrecut pe traseul Str. Traian - Bd-ul Tomis - Bd-ul Ferdinand - Bd-ul Mircea cel Bătrân - Bd-ul Tomis - Liceul Internaţional de Informatică. La final, în întrecerea fetelor s-a impus Cristina Neagu, o sportivă în vârstă de 18 ani de la LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa, urmată de Elena Urâtu (Şcoala de Maiştri de Marină Constanţa) şi Ana Maria Perko (Şcoala 2 Mai). Primul loc la băieţi a fost ocupat de Bogdan Ofiţeru, un atlet în vârstă de 22 de ani, legitimat la CS Farul Constanţa, care a fost urmat la mică distanţă de Răzvan Nicola (Universitatea Ovidius Constanţa) şi Ioan Marin (LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa). „A fost destul de greu, pentru că a trebuit să lupt cu frigul şi cu vântul puternic, dar şi pentru că am avut o concurenţă puternică. Mă bucură faptul că au fost mulţi participanţi, iar lumea începe să facă mişcare. Personal, mă pregătesc în fiecare zi, iar specialitatea mea este maratonul şi am participat deja la trei astfel de competiţii”, a declarat Ofiţeru.

Câştigătorii au fost recompensaţi de organizatori cu câte 200 de lei şi diplome, iar fiecare participant a primit câte un tricou în culorile naţionale ale României. Totodată, a fost alcătuit un clasament separat pentru elevii care nu fac sport de performanţă, iar primii clasaţi au fost premiaţi cu câte o excursie la Istanbul: fete - Ranim Chaar (Liceul Internaţional de Informatică) şi Nicoleta Zăvelcă (Grup Şcolar Cumpăna); băieţi - Ion Hanganu (Grup Şcolar Topraisar) şi Cezar Vâjlănescu (Şcoala “Bogdan Petriceicu Haşdeu: din Constanţa). „Devenit o tradiţie graţie Liceului Internaţional de Informatică, Crosul 1 Decembrie, ajuns la a 11-a ediţie, a avut parte de o organizare ireproşabilă, încă o dovadă că familia sportului constănţean şi-a dat mâna cu cea administrativă şi a format o echipă pusă la dispoziţia copiilor şi tinerilor din tot judeţul. Au fost rezultate foarte bune şi am primit un semn că viitorul sportului vine şi din mediul rural. A fost o bucurie că am putut participa cu toţii la această competiţie, că am putut spune împreună La Mulţi Ani, România şi La Mulţi Ani, Constanţa şi am arătat că acest oraş poate fi capitala sportului nu doar vara, ci şi în luna decembrie”, a spus, la final, directorul DJST Constanţa, Elena Frîncu. „Cea mai mare bucurie este că la cros au participat sute de copii veniţi din satele judeţului Constanţa, care au arătat că sunt patrioţi şi au venit să facă sport, chiar dacă vremea nu a fost prea bună. Am câştigat împreună, şi noi, şi România”, a adăugat directorul Liceului Internaţional de Informatică, Hamdi Akyol.