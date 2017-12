Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” redeschide stagiunea muzicală, în această seară, de la ora 19.00, cu... „Şampanie şi delicii muzicale”. Evenimentul, sub bagheta dirijorului Florin Totan, este o invitaţie pentru melomani de a se delecta cu pagini muzicale de mare rafinament şi de a ciocni, la final, o cupă de şampanie. În programul concertului se vor afla lucrări din creaţia compozitorilor: Johann Strauss, Carl Maria von Weber, Johannes Brahms şi Grigoraş Dinicu

Prima săptămână muzicală a Noului An se va încheia, duminică, de la ora 19.00, cu spectacolul „Elixirul dragostei”, de Gaetano Donizetti, sub conducerea muzicală a maestrului Radu Ciorei. Pe scena lirică vor urca artişti cunoscuţi publicului de la malul mării: Doru Iftene, Roxana Bageac, Cătălin Ţoropoc şi Mihaela Ionescu. Opera în care se regăseşte perla ariilor, „Una furtiva lacrima”, are la bază libretul lui Felice Romani. Regia artistică a spectacolului este semnată de Ognian Draganov din Bulgaria, asistent de regie fiind Răsvana Cernat. Scenografia poartă amprenta creativă a lui Cătălin Ionescu Arbore.