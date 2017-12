Buffon a confirmat că se retrage după CM 2018

Gianluigi Buffon, portarul echipei Juventus Torino și al naționalei Italiei, desemnat cel mai bun goalkeeper al anului 2017 la gala FIFA The Best, și-a anunțat retragerea din activitate la finalul acestui sezon, în cadrul unui interviu acordat postului de televiziune Sky Sport Italia. „Este ultimul meu sezon. Sunt sigur de alegerile pe care le fac și nu mă tem de viitor. Voi înfrunta cu entuziasm următoarele provocări. Un an sau doi în plus nu ar schimba cu nimic ceea ce am realizat deja. Mi-aș putea schimba decizia doar în cazul unei victorii în Liga Campionilor, pentru a încerca să câștigăm Supercupa Europei și Cupa Intercontinentală (n.r. - acum se numește Campionatul Mondial al cluburilor). Însă, cu un portar ca Sczeszny în spate, este normal ca anul viitor eu să mă dau deoparte”, a declarat Gianluigi Buffon, care va împlini 40 de ani pe 28 ianuarie anul viitor.

Portarul italian are cele mai mari șanse de a fi titularul naționalei și vara viitoare, la CM 2018, dar pentru a ajunge acolo peninsularii trebuie să elimine Suedia în barajul din noiembrie. Buffon a participat până acum la cinci Campionate Mondiale (1998, 2002, 2006, 2010, 2014) și la patru Campionate Europene (2004, 2008, 2012, 2016), iar la aceste nouă turnee finale doar în 1998 nu a fost utilizat măcar un minut. A ratat EURO 2000 pentru că s-a accidentat într-un meci amical disputat cu câteva zile înainte de startul turneului final! În acel an, Italia a fost învinsă în finala CE, de Franța...

Dacă Italia se va califica la turneul final din 2018, Buffon ar putea deveni singurul fotbalist din lume care a participat la șase Campionate Mondiale! Actualmente, el este co-recordman de participări la CM, cu cinci turnee finale, alături de portarul mexican Antonio Carbajal (în perioada 1950-1966) și fundașul german Lothar Matthäus (1982-1998).

Buffon joacă de peste 20 de ani la cel mai înalt nivel. A evoluat la Parma din 1995 până în 2001, când s-a transferat la Juventus Torino pentru o sumă-record în acele vremuri, pentru un portar - 52 de milioane de euro! La Juve, unde evoluează și în prezent, a înregistrat cele mai importante succese din cariera de fotbalist, reușind să câștige opt titluri în Serie A plus o Cupă și cinci Supercupe ale Italiei. Când juca la Parma, a cucerit Cupa UEFA, Cupa și Supercupa Italiei. Cu naționala țării sale, Buffon a câștigat titlul mondial în 2006 și a jucat finala EURO 2012. A evoluat de 173 de ori pentru Squadra Azzurra! Marele său of este, însă, faptul că a pierdut trei finale ale Ligii Campionilor cu Juventus Torino, în 2003, 2015 și 2017...