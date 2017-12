Buffon şi-a îndeplinit dorinţa

Eroul Italiei, Gianluigi Buffon, a mărturisit că, după lovitura de departajare ratată de Riccardo Montolivo, a avut un singur gând: să apere cât mai repede un penalty executat de un jucător al Angliei. Dorinţa portarului “squadrei azzura” s-a îndeplinit rapid, Ashey Young trimiţând în transversală, pentru ca următoarea lovitură de departajare, executată de Ashley Cole, să fie apărată de Buffon.

„Am fost mai buni ca Anglia, atât fizic, cât şi tactic. Şi am arătat acest lucru jucând până în ultima secundă a prelungirilor. La penalty-uri orice se poate întâmpla. Din fericire, totul a fost favorabil pentru noi pentru că am meritat să câştigăm. După penalty-ul ratat de Montolivo, m-am gândit doar că trebuie să apăr o lovitură adversă cât mai repede. Nu am sărit de bucurie la final, deoarece ne-am calificat doar în semifinale. O voi face dacă vom câştiga finala, dar este foarte important că suntem în semifinale, chiar şi pentru cei ca mine, care au câştigat deja ceva. Germania va fi clar favorită cu noi, dar avem caracter şi vom da totul pe teren”, a spus Buffon.

Un alt erou al Italiei, atacantul Alessandro Diamanti, care a marcat din lovitura de departajare decisivă, s-a declarat extrem de fericit că şi-a calificat echipa în semifinale. „Nu m-am gândit decât la un singur lucru, că trebuie şi marchez şi apoi să alerg la Buffon. Este o victorie foarte meritată”, a adăugat Diamanti. În schimb, mijlocaşul Riccardo Montolivo, care a ratat de la punctul cu var, se gândeşte deja la meciul cu Germania, unul foarte special, deoarece mijlocaşul lui AC Milan este pe jumătate german: „Am dominat Anglia şi ne-a lipsit doar golul. Sunt mulţumit că am jucat bine şi că ne-am calificat. Mai avem trei zile până la meciul cu Germania. 120 de minute la acest nivel înseamnă foarte mult, dar victoria din această seară ne dă aripi şi o zi în plus sau în minus de recuperare nu este atât de importantă”.

Reprezentativa Italiei s-a calificat în semifinalele EURO 2012, după ce a eliminat, duminică seară, la Kiev, Anglia, cu 4-2, după executarea loviturilor de departajare. La finalul celor 90 de minute regulamentare de joc şi al prelungirilor scorul a fost egal, 0-0.