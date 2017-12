Buget alimentat din vânzarea de terenuri

Având în vedere că bugetul aprobat de Consiliul Local Techirghiol este diminuat faţă de 2009, autoritatea locală a găsit o modalitate prin care speră într-o creştere a veniturilor în vederea finanţării mai multor investiţii. Primarul oraşului Techirghiol, Adrian Stan, a declarat că, în scurt timp, Primăria va scoate la vânzare o serie de terenuri. “În 2008 am scos la vânzare terenurile de pe malul lacului Techirghiol, unde am reuşit să vindem o bună parte din ele, tocmai pentru că nu am cerut toţi banii odată, ci în rate. Mai mult decât atât, modalitatea de plată pe care am abordat-o ne asigură venituri importante şi în acest an bugetar, dar şi în următorul. Aceeaşi strategie o vom aplica şi noilor loturi pe care dorim să le scoatem la vânzare”, a declarat primarul Adrian Stan. El a precizat că lotizarea noilor terenuri a fost finalizată, urmând ca, în şedinţele viitoare, să se aprobe planul urbanistic zonal pentru noul cartier.