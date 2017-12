Buget auster la Constanţa

Pentru anul 2010, municipiul Constanţa pregăteşte un buget de criză. În prezent, proiectul de buget este publicat pe site-ul Primăriei Constanţa, unde, conform legislaţiei în vigoare, trebuie să fie dezbătut timp de 30 de zile. „Situaţia este cotoioasă. Vom discuta cât de curând pentru a vă spune ce va mai face primăria nou, dacă va mai face ceva şi ce programe va reuşi să menţină”, a declarat primarul Radu Mazăre. Una din marile probleme pentru acest an este menţinerea preţului la gigacalorie. „La ora actuală trebuie să analizăm şi să discutăm preţul gigacaloriei, care a fost majorat cu 10%, în timp ce contribuţia bugetului de stat pentru subvenţie a fost majorată doar cu 0,01%. Asta înseamnă că primăria, teoretic, ar trebui să suporte şi cota bugetului de stat, ceea ce este imposibil. Nu pot spune acum cu cât va creşte preţul gigacaloriei plătit de populaţie. Eu cred că a fost o porcărie să majorezi preţul fără ca statul să vină şi cu alocarea subvenţiei în conformitate cu creşterea preţului”, a afirmat Mazăre. El a precizat că, în prezent, fără a lua în calcul creşterea preţului, oraşul Constanţa alături de Bucureşti sunt cele mai ieftine din ţară în ceea ce priveşte preţul gigacaloriei plătit de populaţie. „În şedinţa Consiliului Local Municipal vom stabili preţul gigacaloriei, cât anume din această diferenţă de preţ poate fi suportată de Primărie. Cota pe care trebuia să o dea statul şi nu o mai dă este imposbil să fie susţinută de Primărie. De la bugetul de stat, subvenţia era de aproximativ 50%, care, oricum, la Constanţa venea cu întârziere. Acum statul a lămurit situaţia definitiv, creşterea va fi suportată de populaţie. La gigacalorie ar fi în plus cam 3 milioane de euro în plus la subvenţie, parte pe care nu o plăteşte statul odată cu această creştere şi pe care primăria nu o poate susţine”, a explicat Mazăre. Având în vedere bugetul restrictiv, Mazăre consideră că municipalitatea nu îşi va mai permite să aloce fonduri pentru activităţile distractive de la Mamaia din această vară. În ceea ce priveşte aşteptările de la bugetul de stat, Radu Mazăre nu are prea mari speranţe. „Mă aştept să primim zero lei şi anul acesta de la stat. Vreau să spun că ne va mai veni un control de la Curtea de Conturi din Bucureşti, care verifică Ministerul de Finanţe, unde noi facem toate raportările la datoria publică. După ce ne-am chinuit 10 ani să le explicăm celor de la Finanţe cum anume facem noi drumurile în Constanţa, au înţeles, însă cei de la Curtea de Conturi nu au înţeles şi au spus că vor trimite un control”, a mai spus Mazăre. Chiar şi în condiţiile unui buget redus, municipalitatea va încerca pe cât posibil să nu reducă alocaţiile bugetare pentru componenta socială. „Eu cred că ultimele lucruri la care vom umbla vor fi cele care vizează protecţia socială a celor într-adevăr amărâţi”, a declarat Mazăre.