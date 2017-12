La începutul anului 2010, primarul Radu Mazăre anunţa pentru prima oară reduceri ale cheltuielilor pe anumite programe demarate, de-a lungul timpului, de Primăria Constanţa, din cauza scăderii veniturilor la bugetul local. Situaţia este mult mai dificilă în 2011, Mazăre anunţând pentru acest an un buget de doar 130 de milioane de euro, mai mic decât cel din anul 2006. „Vreau să mă consult cu constănţenii şi să îmi spună ei care consideră că ar fi ordinea priorităţilor. Acest lucru l-am făcut de fiecare dată. Voi face şi acum un sondaj administrativ. În acelaşi timp, îi rog pe constănţeni să acceseze site-ul Primăriei Constanţa şi să îmi răspundă la întrebările care sunt postate acolo. Problema se pune astfel: în 2011 avem foarte puţini bani la primărie. Este, din punct de vedere al veniturilor, un an catastrofal!”, a declarat Mazăre. Problemele bugetare ale municipiului Constanţa pleacă de la o serie de decizii luate de actualul Guvern. După cum se ştie, bugetul local are două surse de venit. Una din taxe şi impozite locale, şi a doua, procentul din impozitul pe salarii. „Scăderea veniturilor la Primăria Constanţa în 2011 vine ca urmare a două probleme majore. Prima este aceea că Emil Boc a redus cotele din impozitul pe venit. Procentul din impozitul pe salarii a fost redus cu 11%, bani care rămân la bugetul naţional. Şi am să vă dau un exemplu. Anul trecut, în luna ianuarie, din impozitul pe salarii, Primăria Constanţa a încasat aproximativ 240 de milioane de lei, adică undeva la 56 de milioane de euro. În ianuarie 2011, a primit 180 milioane de lei, aproximativ 42 de milioane de euro, cu circa 30% mai puţin. 11% a redus Boc prin ordonanţă, iar restul s-a redus de la sine din cauza „bunului mers al economiei româneşti”. Firmele au dat faliment, nu mai au angajaţi, nu mai plătesc salarii, nu mai vine cota la primărie. În ceea ce priveşte cealaltă sursă de venit, taxele şi impozitele, anul trecut, în ianuarie, se încasaseră 28 milioane lei, anul acesta am încasat doar 18 milioane de lei. Oamenii nu mai plătesc impozitele pentru că nu mai au bani. În aceste condiţii, prognoza veniturilor este groaznică”, a declarat directorul Direcţiei financiare din Primăria Constanţa, Marcela Frigioiu. Comparativ cu anii anteriori, situaţia bugetului municipiului Constanţei este una îngrijorătoare. În 2005, bugetul Constanţei a fost de 111 milioane de euro. În 2006, a crescut la 150 de milioane de euro. În anul 2007, bugetul s-a ridicat la 225 milioane de euro, pentru ca în 2008 să atingă maximum de venituri, de 228 milioane de euro. În anul 2009 au scăzut veniturile la 184 de milioane de euro, iar anul trecut veniturile s-au situat la 150 de milioane de euro. „Previziunea pentru acest an este de 130 de milioane de euro, mai puţin decât am avut în 2006! Aceste scăderi au fost generate de două chestiuni: scăderea cotei din impozitul pe venit, pe care a micşorat-o Guvernul Boc, şi mersul economiei”, a explicat Mazăre. „În aceste condiţii cotoioase am comandat un sondaj administrativ, dorind să aflu părerea constănţenilor privind priorităţile oraşului, sectoarele spre care ar trebui să canalizăm puţinii bani pe care îi avem în acest an”, a spus Mazăre.

Sondaj online

Primarul Constanţei a comandat un sondaj administrativ privind opţiunile constănţenilor în ce priveşte priorităţile oraşului, în cadrul căruia, o firmă specializată în studii sociologice va pune întrebări unui eşantion reprezentativ de aprox. 1.000 de persoane. În paralel, chestionarul a fost postat pe site-ul oficial al Primăriei, www.primaria-constanta.ro. Constănţenii interesaţi sunt aşteptaţi să hotărască dacă puţinii bani ai municipalităţii vor fi direcţionaţi în pirincipal către: creşterea siguranţei cetăţenilor prin înfiinţarea Poliţiei locale; continuarea programului de asfaltare a străzilor şi trotuarelor; continuarea programului “Locuinţe ieftine pentru tineri”; întreţinerea şi îngrijirea spatiilor verzi; continuarea acordării de pachete pentru pensionari şi persoane defavorizate; sprijinirea sportului şi a echipelor constănţene (H.C.M. Constanţa şi Volei “Tomis”); dezvoltarea zonei peninsulare; adunarea şi eutanasierea câinilor vagabonzi; Menţinerea “Cluburilor pentru pensionari”.