Buget de criză

Primăria oraşului Techirghiol va aproba, săptămâna viitoare, bugetul pentru anul 2010, un buget sărac care nu va permite angrenarea autorităţii locale în prea multe investiţii. „Anul trecut am avut un buget rezonabil, din care am reuşit să finanţăm o parte din proiectele desfăşurate la nivelul oraşului. Am avut, de asemenea, şi sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa, care ne-a scutit de o serie de cheltuieli privind întocmirea de proiecte. Pentru anul 2010, situaţia va fi ceva mai dificilă din punct de vedere bugetar. Pe lângă taxele şi impozitele locale, pe care sperăm să le încasăm într-un procent cât mai bun, vom avea încasări din vânzarea de terenuri pe care am făcut-o anul trecut. Cred că vom reuşi să ne acoperim cheltuielile. De asemenea, aşteptăm să vedem ce va trebui să facem după intrarea în vigoare a legii standardelor de cost. Sper să nu fim nevoiţi să concediem din personalul existent în Primărie”, a declarat primarul oraşului Techirghiol, Adrian Stan. El a precizat că pentru acest an pregăteşte scoaterea la vânzare a unui nou lot de terenuri, sperând că astfel va reuşi să echilibreze bugetul pentru 2010 şi că va putea folosi sumele încasate pentru dezvoltarea oraşului. „Este vorba de un nou lot de terenuri, de 500 şi 1.000 de metri pătraţi la marginea oraşului, pe care trebuie să îl lotizăm. O parte din teren va fi dat tinerilor din oraş, cu titlu gratuit pentru construcţia de case, iar o parte va fi scos la vânzare cu plata în trei ani”, a mai spus Stan.