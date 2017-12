Primăriile vor avea şi în acest an bugete locale schingiuite şi nu vor putea acoperi toate nevoile unei administraţii locale din sumele pe care le vor primi. Fie că sunt de culoare politică roşie, portocalie sau galbenă, primarii, în special cei de comune, s-au obişnuit deja ca banii pe care îi primesc de la Guvernul condus de Boc să fie mai puţini, de la an la an, în condiţiile în care costurile cresc şi ele iar nevoile se înmulţesc. Aşa se întâmplă şi la Eforie. În cadrul primei şedinţe ordinare de Consiliu Local Eforie, organizate joi, consilierii locali au aprobat, pentru 2011, un buget local mai mic faţă de anul trecut. Primarul oraşului Eforie, Ovidiu Brăiloiu, a declarat că valoarea bugetului local pentru anul în curs este de 20 de milioane de lei şi a fost structurat în aşa fel încât să ajungă pentru întreg anul şi să acopere principalele cheltuieli ale Primăriei. „Avem un buget de supravieţuire. A fost elaborat în aşa fel încât să asigure, pe întreg anul, plata salariilor angajaţilor Primăriei şi utilităţile constând în iluminat, spaţii verzi şi salubrizare. De proiecte şi alte investiţii nici nu se mai pune problema să iniţiem, pentru că nu vom avea bani”, a declarat Brăiloiu. Principalele capitole prioritare unde s-au alocat bani sunt învăţământ, sănătate şi cultură. Primarul oraşului spune că pentru învăţământul din Eforie s-au alocat trei milioane de lei, pentru cultură şi sport s-au alocat 1,9 milioane de lei, pentru sănătate 600.000 de lei, iar pentru asistenţă socială alţi 350.000 de lei, sumele reprezentând o mică parte din cheltuielile administraţiei locale.