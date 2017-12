Buget de subzistenţă la Ovidiu

INVESTIŢII LIMITATE Anul 2014 va fi unul limitat din punct de vedere investiţional în oraşul Ovidiu, având în vedere că bugetul aprobat în luna ianuarie de către consilierii locali este asemănător cu cel de anul trecut, adică aproximativ 20 de milioane de lei. Primarul oraşului Ovidiu, George Scupra, a declarat ieri că bugetul a fost gândit doar în baza încasărilor reale. „Nu avem un buget estimat pe ceea ce vom încasa. Am dorit să ştim exact pe ce ne putem baza pentru a vedea cum vom repartiza sumele pe capitolele bugetare. În aceste condiţii, bugetul este la fel ca cel de anul trecut. Din totatul bugetului aprobat de consilierii locali, 65% reprezintă veniturile proprii şi 35% sumele defalcate pe care le primim de la Guvern. Trebuie precizat faptul că, din veniturile proprii, doar 8% reprezintă veniturile nefiscale, adică sumele obţinute din concesiuni, închirieri sau vânzări de terenuri. Comparativ cu ceea ce s-a întâmplat în urmă cu şase ani în Ovidiu, putem spune că, în prezent, bugetul este de două sau trei ori mai mic. În Ovidiu nu mai sunt terenuri ce pot fi scoase la vânzare. Practic, noi acum nu facem decât să încasăm ratele rămase din vânzarea terenurilor de către fostele administraţii publice”, a spus Scupra.

CHELTUIELI BUGETARE Primarul a adăugat că, în ceea ce priveşte cheltuielile pentru anul 2014, acestea sunt puţin mai mari decât veniturile, diferenţa urmând a fi acoperită din excedentul bugetar de la sfârşitul anului trecut. „Vorbim despre o diferenţă de 1,1 milioane lei, bani pe care îi avem şi pe care îi vom folosi pentru a echilibra veniturile cu cheltuielile”, a explicat Scupra. Printre cele mai mari cheltuieli ale Primăriei Ovidiu în acest an vor fi cele cu iluminatul public, acolo unde au fost alocaţi 600.000 de lei. „Cei mai mulţi bani din buget vor fi alocaţi pentru întreţinerea şi reabilitarea drumurilor, altele decât cele prinse în proiectul european aflat în derulare. Vorbim despre aproximativ un milion de lei, bani ce vor fi folosiţi pentru pietruirea unor străzi şi plombarea gropilor. Totodată, pentru acest an am decis majorarea cheltuielilor pentru reţeaua de canalizare, unde au fost alocaţi 150.000 de lei. Aproximativ 500.000 de lei vor fi cheltuiţi în acest an în capitolul bugetar asistenţă socială”, a adăugat primarul. Având în vedere cheltuielile foarte mari cu iluminatul public, primarul George Scupra intenţionează să obţină bani europeni pentru derularea unui proiect prin care să modernizeze sistemul şi să reducă astfel cheltuielile cu până la 40%.