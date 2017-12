Buget doar pentru jumătate de an

Consilierii locali din Adamclisi s-au reunit, vineri, în şedinţă de Consiliu Local, pentru a supune aprobării bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010. Ca în cazul multor primării constănţene, şi administraţia locală din Adamclisi are în acest an un buget cu mult micşorat faţă de anul trecut. Primarul comunei, Emilian Burcea, a declarat că este supărat din cauza bugetului mic pe care îl are în acest an. „Vom avea un buget cu 35% mai mic faţă de anul trecut, din care vom reuşi să acoperim câteva cheltuieli. Vom putea asigura plata salariilor angajaţilor Primăriei doar până la 1 mai, plata asistenţilor pentru persoanele cu handicap pe şase luni, plata ajutorului social pe întregul an, în schimb nu vom putea asigura plata asistenţilor sociali decât pe două luni. După aceste luni nu ştiu ce vom face”, a declarat primarul din Adamclisi. Despre iniţierea unor investiţii nici nu se pune problema, Burcea fiind de părere că nu va putea finaliza ceea ce are deja început, darămite să deruleze proiecte noi. „Mai sunt de finalizat reabilitarea Căminului Cultural din satul Urluia şi modernizarea sistemului de iluminat din comună, însă dacă nu sunt bani nu le vom putea continua. Vom încerca să derulăm şi alte activităţi pentru a mai putea scoate un ban. Avem un buldoexcavator pe care îl putem închiria şi putem scoate bani şi pe certificatele de urbanism care ne sunt solicitate”, a mai susţinut primarul.