Buget doar pentru salarii

Deşi erau aşteptate cu sufletul la gură de autorităţile locale, repartizarea sumelor de la stat pentru bugetele primăriilor constănţene dă multe bătăi de cap primarilor constănţeni, pentru că aceştia trebuie să drămuiască foarte bine banii primiţi dacă vor să se descurce, cât de cât fără probleme, până la finele acestui an. Ca multe administraţii locale, şi Primăria comunei Seimeni trece printr-un moment critic după primirea sumelor repartizate de la Guvern. Primarul comunei, Lucian Blaj, e de părere că bugetul nu va ajunge decât pentru asigurarea salariilor tuturor angajaţilor Primăriei şi nicidecum pentru demararea vreunui proiect. „Trecem printr-un moment critic. Banii pe care i-am primit nu ne vor ajunge decât pentru plata salariilor tuturor angajaţilor, nici nu se pune problema să putem realiza vreo investiţie. Nu mai putem face nimic”, a declarat Blaj. Primăria Seimeni a primit 300.000 de lei pentru întregul an, în timp ce anul trecut a primit la bugetul local 1,2 milioane de lei, însă cu tot cu rectificări de buget iniţiate de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC). Primarul spune că va aştepta şi în acest an rectificări de buget. „Aşteptăm acum şi banii acordaţi de stat pentru asistenţii sociali şi pentru cele 60 de dosare care se încadrează în Legea 416/2001, privind acordarea ajutorului social. Ar trebui să mai primim în jur de 100.000 de lei pentru a putea asigura plata tuturor ajutoarelor în acest an”, a declarat primarul din Seimeni. Blaj spune că la bugetul local nu s-a strâns niciun ban din taxele locale, pentru că locuitorii comunei nu au contribuit până acum deoarece nu au cum să-şi plătească taxele şi impozitele locale, mai ales că acestea s-au şi majorat de la începutul anului cu 20%.