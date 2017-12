Buget la limita subzistenţei

Investiţiile din comuna Ciobanu în acest an vor fi practic inexistente, având în vedere că bugetul aprobat de consilierii locali abia ajunge pentru salarii şi cheltuieli de întreţinere. „Am fi dorit să continuăm o parte din investiţiile demarate anul trecut, însă resursele bugetare sunt limitate. Pot spune că acum nu avem bani nici măcar să-i plătim pe cei care au lucrat la amenajarea trotuarelor şi a bordurilor. Anul trecut, în urma reducerilor de cheltuieli, dar şi prin înfiinţarea societăţii Consiliului Local, am putut executa o serie de lucrări prin forţa de muncă din localitate, banii fiind cheltuiţi doar pentru achiziţionarea materialelor. Pentru acest an nu avem bani nici pentru angajaţi, nici pentru cumpărarea de materiale. Am în continuare speranţe că vom primi ceva bani în plus măcar pentru a termina ceea ce am început în 2013”, a declarat primarul comunei Ciobanu, Tudorel Gurgu.