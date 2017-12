Buget mai mic pentru 2011

Începând de ieri, administraţia locală năvodăreană poate da drumul proiectelor pe care şi le-a propus pentru acest an, după ce în şedinţa de Consiliu LocaL (CL) a fost aprobat bugetul local de venituri şi cheltuieli. „Bugetul din acest an este categoric mai mic decât cel de anul trecut, însă dacă vor fi aprobate anumite proiecte care vor fi finanţate cu bani europeni, bugetul nostru se va dubla“, a declarat primarul Năvodariului, Nicolae Matei. Aleşii locali au fost de acord şi cu oferirea de înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale pentru persoanele fizice, la fel cum s-au pus de acord şi în privinţa scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi terenul aferent pentru persoanele cu venituri mici. Tot în şedinţa de ieri, a fost aprobată şi documentaţia necesară prin care administraţia locală năvodăreană va solicita la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului ca Năvodariul să fie declarat staţiune turistică. Conform documentaţiei, nu întregul oraş va deveni staţiune turistică, ci doar zona de sud a oraşului, mai exact partea de oraş cuprinsă între mare şi canal. Tot în şedinţa de ieri a fost predată către SC RAJA SA şi reţeaua de canalizare şi alimentare cu apă potabilă nou amenajată. Aleşii locali au stabilit, de asemenea, ca sala de sport din localitate să fie închiriată celor care solicită acest lucru cu 120 de lei/oră şi au aprobat planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii ajutorului social pentru acest an.