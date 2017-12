Buget orientat spre investiţii

Oraşul Techirghiol va avea în acest an un buget mult mai generos decât în anii trecuţi. Primarul oraşului Techirghiol, Adrian Stan, a declarat că ar fi fost nevoie de mai mulţi bani, având în vedere numeroasele proiecte pe care le are Primăria. “Estimăm un buget de peste 14,7 milioane de lei, mult mai mare decât în anii trecuţi, în care nu ajungeam nici la 10 milioane de lei. Este drept că în acest buget sunt incluse şi proiectele pe care le avem. O bună parte din bani îi avem şi din vânzarea de terenuri în trei rate, strategie care s-a dovedit a fi extrem de benefică. Cu toate acestea, din bugetul pentru acest an avem doar 30% din necesarul de cofinanţări pentru proiectele pe care dorim să le derulăm. Valoarea totală a cofinanţărilor ar fi undeva în jurul a 12 milioane de lei, ceea ce ar însemna tot bugetul oraşului pe acest an. Dorim să implementăm proiectele pe care le-am propus, chiar dacă va fi nevoie să facem un împrumut bancar, pentru că asta ar fi ultima soluţie”, a declarat primarul Adrian Stan. Consiliul Local Techirghiol a aprobat deja bugetul pentru 2011, fiind elaborat în contextul păstrării echilibrelor economice, astfel încât ţintele propuse pentru anul 2011 să fie menţinute în limitele proiectate. “Ne gândim că anul 2011 va fi unul dificil pentru locuitorii oraşului Techirghiol, astfel că am decis ca taxele şi impozitele pentru acest an vor avea acelaşi cuantum ca şi în anul 2010, cu câteva excepţii generate de modificări ale Codului Fiscal”, a spus Stan. Potrivit primarului, cheltuielile bugetului local pe anul 2011 sunt fundamentate, dimensionate şi repartizate pe destinaţii, respectiv pe acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective. “Şi în anul 2011 investiţiile vor ocupa o pondere mare în cadrul bugetului, unele sunt în derulare şi trebuie duse mai departe, multe dintre acestea se vor finaliza. Urmărind dezvoltarea durabilă a oraşului, în 2011 se continuă investiţii din programele cu finanţare nerambursabilă provenind de la Uniunea Europeană”, a spus Stan. Primarul a mai spus că în bugetul pe 2011 s-a ţinut cont de necesităţile sectorului învăţământ, precum şi de prevederile legislative privind modalitătile de ajutorare socială a categoriilor defavorizate ale oraşului, respectiv ajutoare pentru elevi. Pentru anul 2011, Primăria Techirghiol, ca structură administrativă, îşi propune valorificarea terenurilor din zona Nenciu Stoian prin licitaţie publică şi vânzări directe de locuinţe şi terenuri aparţinând domeniului privat al oraşului, sumele obţinute urmând a se repartiza pe capitolele de cheltuieli aferente reabilitării infrastructurii oraşului.