Bugetarii, obligaţi să-şi updateze antivirusul

16:55:38 / 24 Aprilie 2014

Hai nu zau - voua ce va ia in locul "XP"-ului, Android ?! :)))))))))))))))))))))

Lasati-o mai moale! "LA"VABIL si pentru tine, scriitorule! SOFTURILE AU FOST CUMPARATE PE BAZA UNOR PACHETE OFERITE DE Microsoft, IAR PENTRU ACESTEA Microsoft ESTE PREGATIT SI DISPONIBIL SA MAI ACORDE MENTENATA, IN MOD SPECIAL, PENTRU CEL PUTIN 1 AN DE ZILE!!!!! Hai la vale cu "stirea" voastra, mai informati-va. Si-asa i-ati speriat pe aia si de-acum or incepe sa se ingramadeasca la comenzi pentru X5, X6...