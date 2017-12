„Bugetarii vor primi banii promişi dacă guvernul e lăsat să lucreze“

Premierul Victor Ponta a declarat, marţi seară, la o emisiune tv, că bugetarii vor primi sumele de bani promise pentru revenirea la salariile din 2010, iar pensionarii vor primi CASS plătit în plus „dacă acest guvern rămâne în funcţie şi dacă are un preşedinte care ne lasă să facem lucrurile astea”. Victor Ponta a spus că nu vrea să lege aceste promisiuni de campania pentru referendum, reamintind că sumele respective sunt cuprinse în deficit şi negociate cu FMI şi CE. „Nu vreau să fac un joc politic. Cei de la PDL pot să spună în campanie că dacă vin ei la guvernare or să tripleze salariile, dar cine îi crede? Eu unul sigur nu îi cred!”, a adăugat Ponta. Bugetarii, în schimb, îşi pun toate speranţele în Guvernul Ponta pentru „revenirea la normalitate“. „Sunt presiuni foarte mari, însă bănuiesc că, dacă a promis, se va ţine de cuvânt. Sper să se rezolve şi această problemă a noastră pentru că salariile sunt de mizerie şi este normal să sperăm la o viaţă decentă“, a declarat liderul sindicaliştilor din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, George Târnăveanu. (I.H.)