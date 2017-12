Bugetele justiţiei pentru anul viitor, mai mari

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a declarat, ieri, că în 2012 bugetele justiţiei cresc şi că vor exista bani pentru acoperirea posturilor vacante la Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM). „Bugetele justiţiei nu înseamnă doar bugetul Ministerului Justiţiei. Bugetul CSM a crescut, bugetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie creşte, bugetul Ministerului Public creşte. Deci, atenţia financiară a executivului pentru justiţie continuă pe un trend ascendent şi spun asta pentru că, dacă vă uitaţi în zona anilor 2000, bugetul era undeva la 1,2 miliarde şi am ajuns în aproximativ zece ani la 2,2 miliarde doar pentru Ministerul Justiţiei”, a spus Predoiu. Potrivit ministrului, banii pentru Coduri sunt destinaţi, în primul rând, suplimentării de resurse umane, iar aceasta înseamnă, în primul rând, acoperirea posturilor vacante. „De comun acord cu preşedintele CSM-ului, cu care am avut discuţii aplicate şi constructive pe această temă, am înţeles că există o anumită capacitate de absorbţie a Institutului Naţional al Magistraturii, respectiv CSM-ului, de fondul resurselor umane din sistem, că aceste posturi vacante s-ar putea, eventual, acoperi în cursul anului 2012”, a adăugat Cătălin Predoiu. Ministrul Justiţiei a explicat că se prognozează ca, anul viitor, CSM să îşi acopere posturile vacante, aproximativ 300 în sistem, precizând că vor fi bani pentru această acoperire de posturi vacante, urmând ca extensia de personal să se facă începând cu 2013, pe baza studiilor de impact.