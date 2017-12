Bugetul a încheiat luna ianuarie cu un deficit de 0,03% din PIB

Bugetul general consolidat a avut după prima lună a acestui an un uşor deficit, de 0,03% din Produsul Intern Brut (PIB), a declarat ieri secretarul de stat în Ministerul Finanţelor Publice Gheorghe Gherghina. „Estimarea preliminară arată un uşor deficit pe prima lună, de 0,03% din PIB. Faţă de anii anteriori am decis să începem mai în forţă cu cheltuieile, să avem o execuţie mai liniară în acest an”, a adăugat Gherghina. Ţinta pentru deficitul bugetului general consolidat convenită de Guvern cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) pentru acest an este de 31,9 miliarde lei, din care cea mai mare parte va fi realizată în ultimul trimestru, în condiţiile unor venituri cumulate de 161,8 miliarde lei şi a unor cheltuieli curente primare de 131,3 miliarde lei. Potrivit scrisorii suplimentare la acordul stand-by, semnată în luna februarie de autorităţi şi experţii FMI, ţinta de deficit pentru primul trimestru a fost stabilită la 8,25 miliarde lei, la jumătatea anului se va ridica la 15,54 miliarde lei, iar în septembrie va urca la 21,8 miliarde lei. Dacă se respectă criteriile pe primele nouă luni, în ultimul trimestru, Guvernul va avea cel mai mare spaţiu de manevră, cu un deficit de 10,1 miliarde lei, până la 31,9 miliarde lei. Bugetul pentru 2010 prevede o ţintă de deficit bugetar de 5,9% din PIB.