Bugetul alocat medicamentelor, insuficient pentru tratamentele pacienților

Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM) și Asociația Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR) salută preocuparea autorităților pentru îmbunătățirea finanțării sistemului sanitar prin creșterea alocării bugetare, în condițiile colectării suplimentare față de nivelul planificat, a peste 350 milioane lei din taxa clawback. ”Următorul pas este prioritizarea corectă a alocării sumei suplimentare, context în care industria farmaceutică românească atrage atenția că bugetul actual alocat medicamentelor nu răspunde nevoilor reale de tratament ale pacienților”, se arată într-un comunicat al celor două asociații. Tocmai de aceea, în opinia lor, suplimentarea bugetului medicamentelor trebuie privită ca o prioritate pentru pacienții români, fiind necesară alocarea a 175 milioane lei în plus la bugetul aprobat trimestrial începând cu trimestrul 4 al anului 2014. ”Pentru sistemul de sănătate actual, care se află în plin proces de reformă, orice bugetare suplimentară dă posibilitatea de a oferi tratamentele necesare pacienților români. Apreciem eforturile autorităților care s-au concretizat prin creșterea bugetului Sănătății în urma rectificării din iulie 2014. Dar, pentru ca această creștere să aducă beneficii pacienților și să răspundă nevoilor reale de tratament ale acestora, solicităm autorităților alocarea a 175 milioane lei din suma totală anunțată la rectificare și includerea acesteia în referința trimestrială. În felul acesta, pacienții vor putea avea acces la tratamentele de care au nevoie și mai mult”, a declarat președintele ARPIM, Călin Gălășeanu. La rândul său, președintele APMGR, Dragoș Damian, a precizat că suma din bugetul de stat alocat trimestrial pentru medicamente în acest an a fost la nivelul consumului real din trimestrul 4 al anului 2011, diferența dintre acesta și consumul real de medicamente fiind suportată de către producătorii de medicamente prin taxa clawback. ”În acest context, considerăm prioritare creșterea bugetului de referință folosit în calculul taxei și modificarea formulei de calcul al taxei clawback, astfel încât să reflecte nevoile reale ale pacienților români. Doar așa ei vor putea beneficia de tratamentele de care au nevoie, iar industria producătoare de medicamente nu va mai acoperi, prin taxa clawback, întreg deficitul de finanțare și va reveni treptat la posibilitatea de a face noi investiții”, a declarat Damian. În documentul semnat de cele două asociații se arată că starea de sănătate a populației și economia țării sunt direct afectate de nivelul de finanțare a sistemului de sănătate și că România are nevoie de o populație sănătoasă și, pentru aceasta, autoritățile ar trebui să depună eforturi pentru ca, treptat, procentul din PIB alocat Sănătății, care acum este de 3,9%, să ajungă la minimum 7%.