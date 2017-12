Bugetul Cinematografiei Naţionale, mai mic cu 40%

Bugetul Centrului Naţional al Cinematografiei (CNC) pentru finanţarea producţiilor cinematografice pentru ultima sesiune din 2008 este de 12 milioane lei, mai mic cu 40% faţă de sesiunea precedentă, în condiţiile în care numărul proiectelor nu a scăzut. Potrivit directorului general al instituţiei, Eugen Şerbănescu, CNC va dispune de cele 12 de milioane de lei pentru a finanţa cele mai bune proiecte din cele 139 primite în cadrul concursului pentru creditare financiară directă a producţiilor cinematografice. Filmele analizate de comisiile desemnate de instituţie sînt împărţite în cinci categorii, partea cea mai mare a fondurilor, 6,96 milioane de lei, revenind lung-metrajelor de ficţiune, categorie la care sînt analizate 26 de proiecte. Secţiunea care are alocată cea mai mică sumă, 600.000 de lei, care include scurtmetrajele de ficţiune a atras însă cele mai multe proiecte (62), în vreme ce pentru documentare, cele mai bune din cele 26 de proiecte vor împărţi 1,2 milioane de lei. Tot 1,2 milioane de lei au fost alocaţi pentru secţiunea animaţie, care cu cele cinci propuneri este cea mai puţin solicitată, pe când la secţiunea lung-metraje de ficţiune de debut, cei mai buni din cei 20 de debutanţi vor beneficia de 1,8 milioane de lei. Cîştigătorul fiecărei categorii primeşte toţi banii de care are nevoie, în vreme ce următorii îşi împart banii în ordinea clasării, numărul de proiecte finanţate putînd varia. Proiectele cîştigătoare pentru această sesiune vor fi anunţate la sfîrşitul lunii ianuarie. Această a doua sesiune anului 2008 îi are în componenţa juriilor pe regizorul, scenaristul şi producătorul Cristian Mungiu, cunoscut publicului în special pentru pelicula sa „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”, dramaturgul Radu F. Alexandru, producătorul Doru Mitran, actorul Dan Nuţu, regizorul şi scenaristul Alexa Visarion, criticul şi istoricul de film Viorica Bucur, regizorul Constantin Păun şi realizatorul de film Alexandru Solomon. În fiecare an, CNC organizează, în două sesiuni, concurs de selecţie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru producţia filmelor şi dezvoltarea proiectelor cinematografice. Concursul se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia.