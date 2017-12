Bugetul Ministerului Sănătăţii (MS) este echilibrat şi dă posibilitatea unor investiţii, iar cel al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) va mai trebui ajustat pentru că nu va putea acoperi necesarul de resurse financiare, susţine ministrul Sănătăţii, Attila Cseke. El a apreciat că bugetul alocat pentru MS în 2011 este mai mare decât cel de anul trecut şi permite anumite investiţii. El a declarat că aprox. 190.000.000 de lei vor fi cheltuite pentru reabilitarea secţiilor de oncologie şi ATI şi pentru dotare cu aparatură medicală de specialitate în unităţile sanitare din reţeaua MS şi cea a autorităţilor locale. Peste 84 milioane lei vor fi alocate pentru aceste intervenţii în oncologie şi reproducerea asistată”, a precizat demnitarul. În acest an se are în vedere achiziţionarea a 202 ambulanţe de diferite tipuri, plus o maşină de accidente şi calamităţi, MS începând demersul pentru implementarea unui program de dotare a serviciilor de ambulanţă şi SMURD pe o durată de patru ani, în funcţie de fondurile repartizate pentru această destinaţie. “Acest program care prevede achiziţionarea de minim 681 ambulanţe de diferite tipuri şi autospeciale în valoare de 209.649.542 de lei va permite completarea dotării serviciilor prespitaliceşti şi a înlocuirii treptate a ambulanţelor uzate”, a precizat ministrul.