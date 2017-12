Bugetul de stat şi schingiurea populaţiei, negociate la şpriţ

Variantele de lucru pentru legile prin care românii urmează să fie în continuare înjosiţi sunt discutate la un pahar de vin, într-o atmosferă destinsă, de miniştrii puterii şi parlamentari care asigură majoritatea în legislativ pentru PDL. Antena 3 a intrat în posesia înregistrării unor discuţii purtate în spatele uşilor închise, din care redăm câteva fragmente:

Gheorghe Ialomiţianu, ministrul Finanţelor: - Domnu\' Gherghina, se pare că singura variantă este impozitarea tuturor veniturilor.

- Da, asta e.

- Nu putem să minţim poporul ăsta cu asiguratul, cu minciunile, mă. Voi nu vă gândiţi, Ministerul Sănătăţii trebuie să facă pachetul minim, pentru ce este asigurat? Voi vedeţi că e capabil Ministerul Sănătăţii să facă pachetul ăla minim de servicii?

- Nu.

- Ce dracu\', măi? Ai fost într-un spital, e ceva fără plată acuma? Totul e pe bani.

Botiş: Indemnizaţia de creştere a copilului, cum o vedeţi dumneavoastră? Doi ani sau un an?

- Doi.

Botiş: Doi ani cu plafon.

- Doi ani cu plafon. Cu plafon, da.

- Ce înseamnă plafon?

Botiş: 1.000 - 1.200 maxim.

Gheorghe Ialomiţianu, ministrul Finanţelor:

- Noi avem o problemă la bugetul de sănătate. Acolo avem un miliard patru sute puşi fără acoperirea sursei. Şi au fost două variante. Să calculăm contribuţie şi pentru pensiile mai mari... sau să coborâm de la 1.000 de lei la 740, să extindem baza de calcul a contribuţiilor sociale de sănătate. Sau, o variantă care ne-ar asigura finaţare şi fără să mai venim în cursul anului cu o rectificare, să extindem pentru toate veniturile calculul contribuţiei la sănătate (...) dacă nu, vom fi nevoiţi să ducem de la bugetul de stat subvenţie şi să reducem banii pentru investiţii. Noi în bugetul de stat avem prinşi pentru investiţii 35 de miliarde, mai mult decât anul trecut, când am avut prevăzut

- Se pune problema şi arieratelor din sănătate. Noi am plătit în 2010, am pus 1,9 miliarde plus încă un miliard, nu? Domnu\' Gherghina, nu? Da... Şi am ajuns la concluzia că nu sunt suficienţi pentru plata acestor arierate

Ministerul Sănătăţii nu are control în Consiliul de Administraţie... (altă voce) Am discutat să aibă majoritate

- Da, numai că noi avem o decizie politică de luat, fiecare persoană în parte. De aia ţi-am spus că nu aicea... Deci nu e chiar aşa de uşor de luat. Pentru că tu eşti cu totul altfel...

- Nu putem să avem aceleaşi doleanţe.

Tot la un pahar de vin, pe lângă discuţiile despre restricţiile culinare din post, parlamentari din sfera puterii au stabilit împreună cu un oficial din Ministerul Muncii cum să treacă mai uşor anumite proiecte.

- Nişte carne de porc pentru domnul Aledin (n.r. Amet Aledin - deputat din partea comunităţii turco-tătare)...

- Ăsta mănâncă şorici la greu. L-am văzut cu şorici.

- Auzi, dacă află ăştia de la comunitatea lui, îl împuşcă.

- Mănâncă şorici. Noi dacă mergem patru inşi şi probăm..

- Auzi, să-i facem o poză şi să trimitem la comunitate. Uite, ăsta mănâncă şorici la greu.

- Întrebăm, de ce turcul are voie să mănânce şorici de porc şi tătarul nu mănâncă?

- Tătarul mănâncă şorici din greu. Şi mici şi şorici şi slănină. Poate i-au dat dezlegare. Are dezlegare la şorici ...

- Ia întreabă pe Şeila, mă. Şeila trebuie să ştie.

- Alo, vine domnul ministru acum şi tu pleci? Vine ministrul acuma.

- Noi plecăm.

- Nu ai niciun pic de respect că vine domnul ministru.

- Dar când e vorba de buget... cereţi acolo, mult, gras.

- Pe principiul la plăcinte înainte, la....

- Şeila, numai tu trebuie să ne lămureşti. Are dezlegare de la comunitatea lui să mănânce şorici şi mici?

- Dar nu trebuie să mănânce?

- A... cum să nu, la greu.. ce şorici a mâncat... că vrem să întrebăm şi slănină.

- Poate să mănânce cremwursti de vacă? Carne de oaie?

- Mare greşeală că v-au pus la finanţe...

- M-a sunat Roberta şi m-a rugat pe cât posibil să asigurăm şi ceva în sală şi să stăm şi aici...

- Vreau să mă asigur că articolul pentru minorităţi e în ordine.

- Pe lege? Nu s-a schimbat nimic faţă de ce ştim.

- Am asigurat posibilitatea de a face cofinanţări cu fondur europene. Pentru că noi vrem să înmulţim banii ăştia.

- Nu aş vrea să mai facem modificări în parlament la articolele noastre. Aş vrea să ne înţelegem de aici şi să nu deschidem în parlament o discuţie întreagă...

- Am cerut departamentului să treacă explicit. A ajuns textul de lege aşa...

- Asta vreau. Să am destinaţia asta.

- Sper să fi ajuns varianta corectă. Ei au mai trimis ceva înainte. Să nu mai fie nevoie să modificăm.

- A doua chestiune la care ţinem foarte mult e suma, care e 70 (n.r. - 70 de milioane RON sau 700 miliarde ROL)

- Sunt ăştia afară, noi ieşim cu gura plină.

- Ăsta nu e vin...

- Ba da.

- Da? La culoarea asta? N-am văzut niciodată culoarea asta.

- Vrei să bei...?

- Nu.

- Ăsta-i? Da\' aşa o culoare n-am văzut niciodată.

- E mai tulbure.